Дейр-эз-Зор: более 250 боевиков ИГИЛ сдались в плен на острове Хувейджа Кати

Дейр-эз-Зор, 17 ноября. Сирийская арабская армия полностью освободила от «Исламского государства»1 остров Хувейджа Кати на реке Евфрат.

Военные источники в Сирии сообщили, что порядка 250 боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) сдались в плен подразделению специального назначения правительственных войск на острове Хувейджа Кати. Отмечается, что остров на реке Евфрат боевики превратили в серьезный укрепленный пункт с большим количеством огневых точек.

В результате операции спецназа остров Хувейджа Кати полностью освобожден от игиловцев, отмечает источник.

1 Организация запрещена на территории РФ.