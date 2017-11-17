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Дейр-эз-Зор: более 250 боевиков ИГИЛ сдались в плен на острове Хувейджа Кати
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    Дейр-эз-Зор: более 250 боевиков ИГИЛ сдались в плен на острове Хувейджа Кати

    18:25  17 Ноября 2017
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    Дейр-эз-Зор: более 250 боевиков ИГИЛ сдались в плен на острове Хувейджа Кати

    Дейр-эз-Зор, 17 ноября. Сирийская арабская армия полностью освободила от «Исламского государства»1 остров Хувейджа Кати на реке Евфрат.

    Военные источники в Сирии сообщили, что порядка 250 боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) сдались в плен подразделению специального назначения правительственных войск на острове Хувейджа Кати. Отмечается, что остров на реке Евфрат боевики превратили в серьезный укрепленный пункт с большим количеством огневых точек.

    В результате операции спецназа остров Хувейджа Кати полностью освобожден от игиловцев, отмечает источник.

    Дейр-эз-Зор: более 250 боевиков ИГИЛ сдались в плен на острове Хувейджа Кати

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #иг #игил #дейр-эз-зор #хувейджа кати
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