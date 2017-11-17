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Политика
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Украина
Фотосвидетельства «трудовых будней» Верховной рады возмутили украинцев
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    Фотосвидетельства «трудовых будней» Верховной рады возмутили украинцев

    18:32  17 Ноября 2017
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    Фотосвидетельства «трудовых будней» Верховной рады возмутили украинцев

    Киев, 17 ноября. В Сети опубликованы снимки пустующего зала Верховной рады в день, когда у депутатов должно проходить пленарное заседание. Украинцев возмутило откровенное бездельное «слуг народа».

    «Рабочая пятница в Верховной раде. 13.30, 17 ноября 2017 года. А вы работаете в это время?»  — спросили авторы поста на странице движения «Чесно» в Twitter.

    К этой записи были прикреплены три фотографии, по которым несложно было догадаться, что зал Рады практически пуст. Впрочем, даже присутствующие депутаты заняты не работой над законами: например, лидер Радикальной партии Олег Ляшко снимает коллегу на смартфон.

    Стоит отметить, что пятница является рабочим днем у украинских депутатов. На этот день в Раде было запланировано пленарное заседание.

    В комментариях к посту появилось мнение, что, возможно, фото было сделано во время обеденного перерыва, однако украинцы не очень-то поверили в эту версию.

    «У них вся пятница  — обеденный перерыв», — ответили в Сети.

    Фотосвидетельства «трудовых будней» Верховной рады возмутили украинцев

    «Жесть, они там просто для присутствия, нет там работающих — играют в телефонах и планшетах», — заметили пользователи.

    «А депутаты не хотят официально упразднить рабочую пятницу не только для себя, но и для работающего за гораздо меньшие деньги народа?» — предложили также украинцы.

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #украина #депутаты #верховная рада #соцсети #украинцы #пятница
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