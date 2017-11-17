Фотосвидетельства «трудовых будней» Верховной рады возмутили украинцев

Киев, 17 ноября. В Сети опубликованы снимки пустующего зала Верховной рады в день, когда у депутатов должно проходить пленарное заседание. Украинцев возмутило откровенное бездельное «слуг народа».

«Рабочая пятница в Верховной раде. 13.30, 17 ноября 2017 года. А вы работаете в это время?» — спросили авторы поста на странице движения «Чесно» в Twitter.

Робоча п'ятниця у Верховній Раді ????????????

13:30, 17.11.2017

А ви працюєте в цей час? #НаРоботуЯкНаСвято pic.twitter.com/q5BaBbM7gr — ЧЕСНО (@chesno_movement) November 17, 2017

К этой записи были прикреплены три фотографии, по которым несложно было догадаться, что зал Рады практически пуст. Впрочем, даже присутствующие депутаты заняты не работой над законами: например, лидер Радикальной партии Олег Ляшко снимает коллегу на смартфон.

Стоит отметить, что пятница является рабочим днем у украинских депутатов. На этот день в Раде было запланировано пленарное заседание.

В комментариях к посту появилось мнение, что, возможно, фото было сделано во время обеденного перерыва, однако украинцы не очень-то поверили в эту версию.

«У них вся пятница — обеденный перерыв», — ответили в Сети.

«Жесть, они там просто для присутствия, нет там работающих — играют в телефонах и планшетах», — заметили пользователи.