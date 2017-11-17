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Политика
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Политика
Явлинский объяснил, почему не считает Собчак соперником на выборах-2018
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    Явлинский объяснил, почему не считает Собчак соперником на выборах-2018

    18:15  17 Ноября 2017
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    Явлинский объяснил, почему не считает Собчак соперником на выборах-2018

    Москва, 17 ноября. Один из основателей партии «Яблоко» Григорий Явлинский заявил, что не считает телеведущую Ксению Собчак своим соперником на президентских выборах в 2018 году, поскольку она является кандидатом «против всех», а он — «за всех».

    «Я себя с ними не сравниваю, у меня нет такой задачи. Как я могу себя сравнивать с Ксенией Анатольевной? Мне такое вообще в голову не может прийти», — заявил Явлинский в эфире телеканала «Россия 24».

    Главным тезисом своей предвыборной программы Явлинский назвал изменение экономической политики в России. По его словам, внешняя политика также должна быть серьезно изменена, а государству необходимо «добиваться доверия граждан».

    Ранее пресс-секретарь президента РФ в восьмой раз ответил на вопрос об участии главы государства в предстоящих президентских выборах. По его словам, Путин пока не говорил о намерении участвовать в выборах, сообщает «Газета.ru».

    Автор: Катерина Михайлиди
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    #собчак #явлинский #выборы-2018
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