Явлинский объяснил, почему не считает Собчак соперником на выборах-2018

Москва, 17 ноября. Один из основателей партии «Яблоко» Григорий Явлинский заявил, что не считает телеведущую Ксению Собчак своим соперником на президентских выборах в 2018 году, поскольку она является кандидатом «против всех», а он — «за всех».

«Я себя с ними не сравниваю, у меня нет такой задачи. Как я могу себя сравнивать с Ксенией Анатольевной? Мне такое вообще в голову не может прийти», — заявил Явлинский в эфире телеканала «Россия 24».

Главным тезисом своей предвыборной программы Явлинский назвал изменение экономической политики в России. По его словам, внешняя политика также должна быть серьезно изменена, а государству необходимо «добиваться доверия граждан».

Ранее пресс-секретарь президента РФ в восьмой раз ответил на вопрос об участии главы государства в предстоящих президентских выборах. По его словам, Путин пока не говорил о намерении участвовать в выборах, сообщает «Газета.ru».