Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
Сирия: Минобороны РФ показало видео ударов ВКС РФ по ИГ в Абу-Кемале
Общество
Шойгу назначил пресс-секретарем журналистку Россияну Марковскую
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Шойгу назначил пресс-секретарем журналистку Россияну Марковскую

    18:11  17 Ноября 2017
    608

    Шойгу назначил пресс-секретарем журналистку Россияну Марковскую

    Москва, 17 ноября. Глава Минобороны Сергей Шойгу назначил своим пресс-секретарем 26-летнюю тележурналистку Россияну Марковскую. По словам журналистки, приказ о ее назначении был подписан 15 ноября. 

    Пресс-секретарем министра оборонного ведомства Сергея Шойгу назначена Россияна Марковская. Журналистка сообщила, что приказ о назначении был подписан двумя днями ранее. Марковская пояснила, что она будет работать в должности пресс-секретаря, а Игорь Конашенков продолжит работу на посту главы департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

    Известно, что Марковская родилась 6 января 1991 года, после окончания Дальневосточного федерального университета работала телеведущей программы новостей на местном телеканале. С 2015 года Марковская стала корреспондентом канала «Звезда». Журналистка имеет опыт работы на таких федеральных каналах, как «Россия 24» и РЕН ТВ.

    Шойгу назначил пресс-секретарем журналистку Россияну Марковскую

     

    Автор: Ирина Селезнева
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #минобороны #шойгу #марковская
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Дальние бомбардировщики ВКС РФ уничтожили объекты террористов в районе Абу-Кемаля

        Дальние бомбардировщики ВКС РФ уничтожили объекты террористов в районе Абу-Кемаля

        17:48   17 Ноября 2017
        1211
        Украинские националисты ждут взрыва Закарпатья и отделения региона

        Украинские националисты ждут взрыва Закарпатья и отделения региона

        17:09   17 Ноября 2017
        1953
        Песков прокомментировал возможный отказ телеканалов РФ от трансляции Олимпиады

        Песков прокомментировал возможный отказ телеканалов РФ от трансляции Олимпиады

        16:10   17 Ноября 2017
        632
        Эрдоган обвинил США в финансировании ИГ в Сирии

        Эрдоган обвинил США в финансировании ИГ в Сирии

        11:40   17 Ноября 2017
        6942