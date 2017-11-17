Шойгу назначил пресс-секретарем журналистку Россияну Марковскую

Москва, 17 ноября. Глава Минобороны Сергей Шойгу назначил своим пресс-секретарем 26-летнюю тележурналистку Россияну Марковскую. По словам журналистки, приказ о ее назначении был подписан 15 ноября.

Пресс-секретарем министра оборонного ведомства Сергея Шойгу назначена Россияна Марковская. Журналистка сообщила, что приказ о назначении был подписан двумя днями ранее. Марковская пояснила, что она будет работать в должности пресс-секретаря, а Игорь Конашенков продолжит работу на посту главы департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Известно, что Марковская родилась 6 января 1991 года, после окончания Дальневосточного федерального университета работала телеведущей программы новостей на местном телеканале. С 2015 года Марковская стала корреспондентом канала «Звезда». Журналистка имеет опыт работы на таких федеральных каналах, как «Россия 24» и РЕН ТВ.