Мутко рассказал подробности встречи с главой комиссии МОК Шмидом

Москва, 17 ноября. Вице-премьер РФ Виталий Мутко рассказал о своей встрече с главой комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) Самуэлем Шмидом, подчеркнув, что тот не имеет претензий по отношению к нему.

Он подчеркнул, что встреча со Шмидом прошла по взаимной инициативе и прошла «доброжелательно и откровенно». Переговоры состоялись в Лозанне и длились более трех часов.

«Ко мне никаких вопросов не было, я все объяснил», — отметил Мутко, а также выразил признательность МОК «за то, что организация пытается выслушать различные точки зрения».

Напомним, Шмид возглавляет одну из комиссий, ведущий поиск доказательств существования институциональной системы использования допинга в российском спорте.

«Мы смотрим позитивно на работу двух комиссий МОК, если будет проведено объективное расследование. Не должно быть коллективной ответственности, для нас победа на Олимпиаде в Сочи была результатом большой работы, не было никакой надобности жульничать», — подчеркнул Мутко.

При этом он сообщил, что точная дата публикации доклада Самуэля Шмида пока неизвестна, но комиссия планирует закончить работу до декабря.

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