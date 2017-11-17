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Мутко рассказал подробности встречи с главой комиссии МОК Шмидом
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    Мутко рассказал подробности встречи с главой комиссии МОК Шмидом

    18:10  17 Ноября 2017
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    Мутко рассказал подробности встречи с главой комиссии МОК Шмидом

    Москва, 17 ноября. Вице-премьер РФ Виталий Мутко рассказал о своей встрече с главой комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) Самуэлем Шмидом, подчеркнув, что тот не имеет претензий по отношению к нему.

    Он подчеркнул, что встреча со Шмидом прошла по взаимной инициативе и прошла «доброжелательно и откровенно». Переговоры состоялись в Лозанне и длились более трех часов. 

    «Ко мне никаких вопросов не было, я все объяснил», — отметил Мутко, а также выразил признательность МОК «за то, что организация пытается выслушать различные точки зрения».

    Напомним, Шмид возглавляет одну из комиссий, ведущий поиск доказательств существования институциональной системы использования допинга в российском спорте.

    «Мы смотрим позитивно на работу двух комиссий МОК, если будет проведено объективное расследование. Не должно быть коллективной ответственности, для нас победа на Олимпиаде в Сочи была результатом большой работы, не было никакой надобности жульничать», — подчеркнул Мутко.

    При этом он сообщил, что точная дата публикации доклада Самуэля Шмида пока неизвестна, но комиссия планирует закончить работу до декабря.

     

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    Автор: Алексей Громов
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    #мок #допинг #мутко #шмидт #доклад #лозанна #претензии
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