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Политика
Сирия: Минобороны РФ показало видео ударов ВКС РФ по ИГ в Абу-Кемале
Общество
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    Главные новости 17 ноября

    19:00  17 Ноября 2017
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    Главные новости 17 ноября

    Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий пятницы, 17 ноября.

    Народный депутат Украины Олег Ляшко обратил внимание Верховной рады на поступок победительницы конкурса «Учитель года-2016». Ляшко шокирован поступком лучшей учительницы Украины 2016 года.

    В пятницу, 17 ноября, в Марий Эл будет объявлен день траура по погибшим в ДТП с микроавтобусом и лесовозом. Об этом, как передает корреспондент ФАН, заявил глава республики Александр Евстифеев.  Траур по погибшим в Марий Эл объявят в пятницу.

    Президент Турции Тайип Эрдоган обвинил США в финансовой поддержке ИГ1 в Сирии.  Эрдоган обвинил США в финансировании ИГ в Сирии.

    Федеральное агентство новостей представляет подборку последних трендов соцсетей. Сегодня в Сети: трагедия в Марий Эл, электронный грузовик Илона Маска, Малахов стал отцом.

    Сирия, 17 ноября. «Хайят Тахрир аш-Шам» перебрасывает подкрепление в Хаму; Израиль может возобновить наступление боевиков на Хадер; «Нур ад-Дин эз-Зенки» выбило «Хайят Тахрир аш-Шам» из трех населенных пунктов в Алеппо. Сирия новости 17 ноября 07.00: «Хайят Тахрир аш-Шам» перебрасывает подкрепление в Хаму; Израиль может возобновить наступление боевиков на Хадер.

    В Петербурге продолжается эвакуация школ в связи с поступающими звонками об угрозе взрыва. В настоящее время известно о «минировании» более 30 общеобразовательных учебных заведений. Петербург накрыла волна «минирований»: эвакуированы более 30 школ и ТЦ.

    Сирия, 17 ноября. САА при поддержке ВКС РФ выбила «Ан-Нусру» из ряда поселений Хамы, четыре мирных жителя Дейр-эз-Зора погибло под ударами ВВС международной коалиции, В Дамаске в результате обстрела боевиков пострадало 13 человек. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq). Сирия итоги за сутки на 17 ноября 06.00: ВКС РФ обеспечивают продвижение САА в Хаме, под огнем ВВС коалиции погибло четыре мирных жителя Дейр-эз-Зора.

    Конгресс США одобрил военную помощь для Украины на $350 млн. В Марий Эл объявлен траур по жертвам крупного ДТП. Видеодайджест новостей, утро 17 ноября 2017 года.

    Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли выступил с критикой российской инициативы о проведении в Сочи Конгресса национального диалога Сирии. Постпред США в ООН подвергла критике инициативу РФ провести сирийский конгресс.

    Журнал Forbes назвал самых высокооплачиваемых знаменитостей в возрасте до 30 лет. Forbes назвал самых высокооплачиваемых молодых знаменитостей.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
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