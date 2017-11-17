Главные новости 17 ноября

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий пятницы, 17 ноября.

Народный депутат Украины Олег Ляшко обратил внимание Верховной рады на поступок победительницы конкурса «Учитель года-2016». Ляшко шокирован поступком лучшей учительницы Украины 2016 года.

В пятницу, 17 ноября, в Марий Эл будет объявлен день траура по погибшим в ДТП с микроавтобусом и лесовозом. Об этом, как передает корреспондент ФАН, заявил глава республики Александр Евстифеев. Траур по погибшим в Марий Эл объявят в пятницу.

Президент Турции Тайип Эрдоган обвинил США в финансовой поддержке ИГ1 в Сирии. Эрдоган обвинил США в финансировании ИГ в Сирии.

Федеральное агентство новостей представляет подборку последних трендов соцсетей. Сегодня в Сети: трагедия в Марий Эл, электронный грузовик Илона Маска, Малахов стал отцом.

Сирия, 17 ноября. «Хайят Тахрир аш-Шам» перебрасывает подкрепление в Хаму; Израиль может возобновить наступление боевиков на Хадер; «Нур ад-Дин эз-Зенки» выбило «Хайят Тахрир аш-Шам» из трех населенных пунктов в Алеппо. Сирия новости 17 ноября 07.00: «Хайят Тахрир аш-Шам» перебрасывает подкрепление в Хаму; Израиль может возобновить наступление боевиков на Хадер.

В Петербурге продолжается эвакуация школ в связи с поступающими звонками об угрозе взрыва. В настоящее время известно о «минировании» более 30 общеобразовательных учебных заведений. Петербург накрыла волна «минирований»: эвакуированы более 30 школ и ТЦ.

Сирия, 17 ноября. САА при поддержке ВКС РФ выбила «Ан-Нусру» из ряда поселений Хамы, четыре мирных жителя Дейр-эз-Зора погибло под ударами ВВС международной коалиции, В Дамаске в результате обстрела боевиков пострадало 13 человек. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq). Сирия итоги за сутки на 17 ноября 06.00: ВКС РФ обеспечивают продвижение САА в Хаме, под огнем ВВС коалиции погибло четыре мирных жителя Дейр-эз-Зора.

Конгресс США одобрил военную помощь для Украины на $350 млн. В Марий Эл объявлен траур по жертвам крупного ДТП. Видеодайджест новостей, утро 17 ноября 2017 года.

Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли выступил с критикой российской инициативы о проведении в Сочи Конгресса национального диалога Сирии. Постпред США в ООН подвергла критике инициативу РФ провести сирийский конгресс.

Журнал Forbes назвал самых высокооплачиваемых знаменитостей в возрасте до 30 лет. Forbes назвал самых высокооплачиваемых молодых знаменитостей.

1 Организация запрещена на территории РФ.