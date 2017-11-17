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Общение с собаками продлевает жизнь — шведские ученые
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    Общение с собаками продлевает жизнь — шведские ученые

    18:33  17 Ноября 2017
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    Общение с собаками продлевает жизнь — шведские ученые

    Стокгольм, 17 ноября. Шведские ученые заявили, что общение с собаками продлевает жизнь. Согласно данным нового исследования, владельцы собак на 11% меньше подвержены риску развития сердечно-сосудистых заболеваний, а риск преждевременного ухода из жизни для них ниже на 33%.

    Исследование провели в университете Упсалы. Одна из авторов работы Мвенья Мубанга рассказала, что для того, чтобы сделать такие выводы, она и ее коллеги проанализировали результаты наблюдений за состоянием сердца и сосудов примерно 3,4 млн жителей Швеции, начиная с 2001 года.

    «Что интересно, собаки особенно благотворно влияли на жизнь одиноких людей, которые, как мы давно знаем, чаще умирают, чем члены семей», — сообщила она в материале, обнародованном Scientific Reports.

    При этом, как отмечает «Вечерняя Москва», специалисты связывают положительное влияние собак на их владельцев с ежедневным прогулкам и радостью от общения. При этом положительный эффект зависит и от породы собаки. Так, владельцы собак охотничьих пород жили в среднем дольше, чем обладатели декоративных и «городских» псов, пишет портал «Дни.ру».

    Ранее телеканал 360 сообщал о том, что Специалисты из Тюменского государственного университета выяснили, что артериальное давление зависит от освещения.

    Результаты исследования опубликовало издание The Journal of Biological and Medical Rhythm Research.
     

    Автор: Алексей Громов
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    #ученые #швеция #собаки #жизнь
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