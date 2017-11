Стокгольм, 17 ноября. Шведские ученые заявили, что общение с собаками продлевает жизнь. Согласно данным нового исследования, владельцы собак на 11% меньше подвержены риску развития сердечно-сосудистых заболеваний, а риск преждевременного ухода из жизни для них ниже на 33%.

Исследование провели в университете Упсалы. Одна из авторов работы Мвенья Мубанга рассказала, что для того, чтобы сделать такие выводы, она и ее коллеги проанализировали результаты наблюдений за состоянием сердца и сосудов примерно 3,4 млн жителей Швеции, начиная с 2001 года.

«Что интересно, собаки особенно благотворно влияли на жизнь одиноких людей, которые, как мы давно знаем, чаще умирают, чем члены семей», — сообщила она в материале, обнародованном Scientific Reports.

При этом, как отмечает «Вечерняя Москва», специалисты связывают положительное влияние собак на их владельцев с ежедневным прогулкам и радостью от общения. При этом положительный эффект зависит и от породы собаки. Так, владельцы собак охотничьих пород жили в среднем дольше, чем обладатели декоративных и «городских» псов, пишет портал «Дни.ру».

