Польша убеждает Европу отказаться от российского газа

Варшава, 17 ноября. Власти Польши призывают другие страны, в частности Хорватию, отказаться от поставок российского газа из России, заявил глава польского МИД Витольд Ващиковский, передает Польское радио.

В МИД Польше прокомментировали противодействие Варшавы реализации «Северного потока-2». По словам главы внешнеполитического ведомства Витольда Ващиковского, Варшава «побуждает к этому другие государства», в частности, отказаться от контракта на поставку газа из России.

«Мы хотим завершить в 2022 году российский контракт. Более того, мы побуждаем другие государства, например Хорватию, чтобы она тоже построила газовый терминал в Адриатике, который мог бы обеспечить ту часть Европы газом из других государств мира», — сказал высокопоставленный дипломат.

Ващиковский отметил, что Польша приняла программу сотрудничества с США. Нужды Польши в 15 млрд кубометров газа частично покрывает российский «Газпром», предоставляя 10 млрд кубов голубого топлива. Летом 2016 года Варшава объявила, что запущенный в Свиноуйсьце СПГ-терминал мощностью 5 млрд кубометров в год, а также газопровод из Норвегии обеспечит страну независимость от поставок газа из России.

Ранее сообщалось, что Варшава поддержала реализацию «Южного газового коридора», который позволит ряду стран Европы отказаться от газа из России в пользу топлива из Азербайджана.