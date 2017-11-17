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Новости Сирии
Дальние бомбардировщики ВКС РФ уничтожили объекты террористов в районе Абу-Кемаля
Новости Сирии
Дальние бомбардировщики ВКС РФ уничтожили объекты террористов в районе Абу-Кемаля
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    Дальние бомбардировщики ВКС РФ уничтожили объекты террористов в районе Абу-Кемаля

    17:48  17 Ноября 2017  /обновлено: 18:03  17 Ноября 2017
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    Дальние бомбардировщики ВКС РФ уничтожили объекты террористов в районе Абу-Кемаля

    Дамаск, 17 ноября. Шесть дальних бомбардировщиков Ту-22М3 нанесли авиационный удар по объектам террористов запрещенной в России организации ИГ1 в районе города Абу-Кемаля в Сирии. Об этом информирует Минобороны РФ.

    «Шесть дальних бомбардировщиков Ту-22М3, взлетевшие с аэродрома на территории России, совершив перелет над территорией Ирана и Ирака, нанесли групповой авиаудар по объектам ИГИЛ1 в районе города Абу-Кемаль (провинции Дейр-эз-Зор)», — отмечается в релизе министерства обороны РФ.

    В результате атаки были поражены опорные пункты бандформирований, скопление живой силы боевиков, а также бронетехника ИГ. Средства объективного контроля ВКС РФ подтвердили успешное завершение бомбардировки.

    Дальние бомбардировщики ВКС РФ уничтожили объекты террористов в районе Абу-Кемаля

    Отметим, за последние два дня это уже второй удар, который стратегическая авиация России нанесла по объектам ИГ в районе города Абу-Кемаля.

    Во время выполнения боевой задачи прикрытием бомбардировщиков занимались истребители Су-30СМ, поднятые с аэродрома Хмеймим. Успешно поразив цели, все российские самолеты вернулись на аэродромы базирования.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Федор Веснин
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    #сирия #вкс рф #бомбардировка
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