Дальние бомбардировщики ВКС РФ уничтожили объекты террористов в районе Абу-Кемаля

Дамаск, 17 ноября. Шесть дальних бомбардировщиков Ту-22М3 нанесли авиационный удар по объектам террористов запрещенной в России организации ИГ1 в районе города Абу-Кемаля в Сирии. Об этом информирует Минобороны РФ.

«Шесть дальних бомбардировщиков Ту-22М3, взлетевшие с аэродрома на территории России, совершив перелет над территорией Ирана и Ирака, нанесли групповой авиаудар по объектам ИГИЛ1 в районе города Абу-Кемаль (провинции Дейр-эз-Зор)», — отмечается в релизе министерства обороны РФ.

В результате атаки были поражены опорные пункты бандформирований, скопление живой силы боевиков, а также бронетехника ИГ. Средства объективного контроля ВКС РФ подтвердили успешное завершение бомбардировки.

Отметим, за последние два дня это уже второй удар, который стратегическая авиация России нанесла по объектам ИГ в районе города Абу-Кемаля.

Во время выполнения боевой задачи прикрытием бомбардировщиков занимались истребители Су-30СМ, поднятые с аэродрома Хмеймим. Успешно поразив цели, все российские самолеты вернулись на аэродромы базирования.

1 Организация запрещена на территории РФ.