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Политика
Сирия: Минобороны РФ показало видео ударов ВКС РФ по ИГ в Абу-Кемале
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Сирия новости 17 ноября 19.30: ВКС РФ бомбят «Ан-Нусру» в Идлибе, при теракте в Дейр-эз-Зоре погибло 20 человек
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    Сирия новости 17 ноября 19.30: ВКС РФ бомбят «Ан-Нусру» в Идлибе, при теракте в Дейр-эз-Зоре погибло 20 человек

    19:30  17 Ноября 2017
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    Сирия новости 17 ноября 19.30: ВКС РФ бомбят «Ан-Нусру» в Идлибе, при теракте в Дейр-эз-Зоре погибло 20 человек

    Сирия, 17 ноября. ВКС РФ наносят удары по позициям «Тахрир аш-Шам» в Идлибе, в результате теракта в Дейр-эз-Зоре погибло 20 человек, иракская армия освободила от ИГ1 город Рава. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния

    ВКС РФ: наносят удары по «Ан-Нусре» в Идлибе.

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: наносят удары по позициям боевиков в Дамаске и Идлибе.

    «Исламское государство»: организовало теракт в Дейр-эз-Зоре.

    «Файлак ар-Рахман»: атакует позиции САА в Дамаске.

    Курды: захватили два поселения Дейр-эз-Зора.

    Сирия новости 17 ноября 19.30: ВКС РФ бомбят «Ан-Нусру» в Идлибе, при теракте в Дейр-эз-Зоре погибло 20 человек

    Провинция Дамаск

    Сирия новости 17 ноября 19.30: ВКС РФ бомбят «Ан-Нусру» в Идлибе, при теракте в Дейр-эз-Зоре погибло 20 человек

    В Восточной Гуте продолжаются столкновения между Сирийской арабской армией (САА) и радикальными оппозиционными формированиями. Военный Telegram-канал (@SRNN2011) пишет, что расположения правительственной армии в районе Харасты атакуют боевики «Файлак ар-Рахман». В свою очередь армия САР ведет артиллерийский обстрел зон дислокации незаконных группировок недалеко от города Дума. По данным источника в социальной сети Twitter (@abonorx1) САА обстреливает также укрепрайоны радикалов в окрестностях Джобара. Другой местный Twitter-канал (@IvanSidorenko1) передает, что ВВС Сирии наносят удары по опорным пунктам антиправительственных формирований в окрестностях Арбина и Харасты.

    Провинция Дейр-эз-Зор

    Сирия новости 17 ноября 19.30: ВКС РФ бомбят «Ан-Нусру» в Идлибе, при теракте в Дейр-эз-Зоре погибло 20 человек

    На территории между месторождениями Коноко и Джафра в провинции Дейр-эз-Зор произошел теракт. В результате взрыва  «джихад-мобиля» погибло около 20 мирных жителей региона, еще 30 человек получили ранения. О происшествии сообщает информационное агентство курдских Отрядов народной самообороны (YPG). Стоит отметить, что данные территории находятся под контролем поддерживаемого США альянса Демократические силы Сирии (SDF).

    Одновременно с этим военный источник в социальной сети Twitter (@CivilWarMap) пишет, что бойцы курдского ополчения захватили населенные пункты Тайана и Шинан на восточном берегу реки Евфрат.

    Провинция Идлиб

    Сирия новости 17 ноября 19.30: ВКС РФ бомбят «Ан-Нусру» в Идлибе, при теракте в Дейр-эз-Зоре погибло 20 человек

    ВКС РФ совместно с ВВС Сирии продолжают наносить удары по зонам дислокации боевиков «Джебхат ан-Нусры»1 на территории провинции Идлиб. Военный источник в Telegram (@SRNN2011) пишет, что авиация союзников бомбит укрепрайоны радикальных исламистов недалеко от населенного пункта Хан Шейхун. По данным другого Twitter-канала (@SMARTNewsAgency), под ударами ВКС РФ оказались опорные пункты боевиков «Тахрир аш-Шам» в районе деревни Таль Джафар.

    Ранее сообщалось, что Сирийская арабская армия (САА) ведет обстрел позиций антиправительственных группировок в окрестностях населенного пункта Аль-Тамания

    Провинция Хасака

    Сирия новости 17 ноября 19.30: ВКС РФ бомбят «Ан-Нусру» в Идлибе, при теракте в Дейр-эз-Зоре погибло 20 человек

    В городе Аль-Хабур провинции Хасака военный автомобиль, принадлежащий курдской милиции «Асайиш» сбил насмерть подростка. Об этом сообщает один из местных источников в социальной сети Twitter (@alkhabour21).

    На востоке населенного пункта Камышлы прогремело несколько взрывов, передает один из источников в своем микроблоге в Twitter (@syrian20166). Кроме того, жители города слышали перестрелки в восточных районах. По версии курдской милиции, причиной взрывов стало возгорание склада с автомобильными красками. Стрельбу силы безопасности Хасаки не объяснили.

    Ирак

    Сирия новости 17 ноября 19.30: ВКС РФ бомбят «Ан-Нусру» в Идлибе, при теракте в Дейр-эз-Зоре погибло 20 человек

    Местный источник опубликовал в социальной сети Twitter (@iraq_day) официальное заявление командования армии Ирака о том, что города Рава в провинции Анбар освобожден от террористов «Исламского государства»1. Напомним, наряду с Аль-Каимом Рава считался последним оплотом ИГИЛ1 в Ираке. Солдаты правительственной армии совместно с бойцами ополчения «Хашд аш-Шааби» начали штурм населенного пункта несколько дней назад. Отмечается, что помимо зачистки самого города, иракские войска ведут работу по обнаружению и ликвидации спящих ячеек ИГ в окрестностях Равы и на других территориях провинции Анбар.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #сирия #иг #дамаск #вкс рф #игил #курды #ирак #саа #дейр-эз-зор #идлиб #хасака #анбар #тахрир аш-шам #рава
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    Сирия новости 17 ноября 07.00: «Хайят Тахрир аш-Шам» перебрасывает подкрепление в Хаму; Израиль может возобновить наступление боевиков на Хадер
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