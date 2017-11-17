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Кадыров пригласил жителей России отметить Новый год в Чечне
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    Кадыров пригласил жителей России отметить Новый год в Чечне

    18:22  17 Ноября 2017
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    Кадыров пригласил жителей России отметить Новый год в Чечне

    Грозный, 17 ноября. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров призвал россиян провести новогодние праздники в России. Он объяснил свой призыв тем, что на территории Европы в последнее время часто происходят теракты.

    Чеченский лидер отметил, что в России борьбе с терроризмом уделяется большое внимание, а правоохранительные органы делают все, чтобы защитить жизни граждан. Именно по этой причине отпраздновать наступление 2018 года стоит в живописных местах России, заявил Кадыров в своем Telegram‐канале.

    Приводя примеры тех мест, где по его мнению россияне смогут по-настоящему насладиться новогодними праздниками, Кадыров назвал Северный Кавказ, Байкал, Карелию, Алтай и Сочи, отмечает «Телеканал 360».

    Отдельно глава Чечни пригласил всех желающих посетить Чеченскую Республику, а именно курорт «Серноводск-Кавказский», туристические базы «Нихалоевские водопады» и «Кезеной-Ам».

    Автор: Федор Веснин
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    #россия #кадыров #новый год
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