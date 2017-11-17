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Спорт
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Россия
Путин отшутился по поводу своего графика после выборов
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    Путин отшутился по поводу своего графика после выборов

    17:58  17 Ноября 2017
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    Путин отшутился по поводу своего графика после выборов

    Москва, 17 ноября. Президент РФ Владимир Путин пошутил в ответ на заявление о его плотном графике в 2019 году.

    В ходе совещания по проблемам подготовки талантливой молодежи в сфере культуры ректор ВГИК Владимир Малышев пригласил главу государства принять участие в юбилейных торжествах по случаю 100-летия института. Он попросил президента «найти время в своем плотном графике в сентябре 2019 года», чтобы поздравить вуз с юбилеем.

    «Владимир Сергеевич, спасибо большое. У нас в марте выборы, а вы мне в 2019 году говорите о серьезном графике», — пошутил в ответ Путин.

    Напомним, выборы президента России состоятся в марте 2018 года.

    Автор: Катерина Михайлиди
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    #путин #выборы-2018 #график #выборы2018 #вгик #малышев
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