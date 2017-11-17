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В графике Путина нет участия в конгрессе нацдиалога Сирии — Песков
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    В графике Путина нет участия в конгрессе нацдиалога Сирии — Песков

    17:40  17 Ноября 2017  /обновлено: 17:53  17 Ноября 2017
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    В графике Путина нет участия в конгрессе нацдиалога Сирии — Песков

    Москва, 17 ноября. В графике президента РФ Владимира Путина пока не запланировано участия в конгрессе национального диалога Сирии. Об этом в пятницу заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

    «Пока нет», — отметил он.

    В графике Путина нет участия в конгрессе нацдиалога Сирии — Песков

    Напомним, что конгресс нацдиалога Сирии должен был состояться в Сочи 18 ноября, однако впоследствии было решено перенести мероприятие. Источники РИА Новости сообщили, что конгресс может состояться 2-4 декабря.

    С инициативой провести конгресс ранее выступил президент России Владимир Путин. На встречу приглашены представители всех этнических, политических и конфессиональных групп. Наблюдателями приглашены сотрудники Красного Креста, ООН и ВОЗ.

    Тем не менее, некоторые представители сирийской оппозиции заявили, что отказываются принимать в ней участие, считая, что конгресс отражает интересы только проправительственных сил.

    Автор: Геннадий Плющев
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    #путин #сирия #песков #график #конгресс национального диалога
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