В графике Путина нет участия в конгрессе нацдиалога Сирии — Песков

Москва, 17 ноября. В графике президента РФ Владимира Путина пока не запланировано участия в конгрессе национального диалога Сирии. Об этом в пятницу заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

«Пока нет», — отметил он.

Напомним, что конгресс нацдиалога Сирии должен был состояться в Сочи 18 ноября, однако впоследствии было решено перенести мероприятие. Источники РИА Новости сообщили, что конгресс может состояться 2-4 декабря.

С инициативой провести конгресс ранее выступил президент России Владимир Путин. На встречу приглашены представители всех этнических, политических и конфессиональных групп. Наблюдателями приглашены сотрудники Красного Креста, ООН и ВОЗ.

Тем не менее, некоторые представители сирийской оппозиции заявили, что отказываются принимать в ней участие, считая, что конгресс отражает интересы только проправительственных сил.