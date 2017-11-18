Сирия итоги недели 12–18 ноября: освобождение Абу-Кемаля, захват курдами месторождений Дейр эз-Зора

САА освободила Абу-Кемаль

В результате успешного наступления сирийской правительственной армии при поддержке Воздушно-космических сил России удалось отбить у террористов ИГ1 стратегически важный город Абу-Кемаль. Этому успеху способствовали точечные ракетно-бомбовые удары, нанесенные российскими летчиками по основным опорным пунктам, путям снабжения, складам и мастерским джихадистов. Взятие города будет означать, что террористы «Исламского государства» лишатся последнего оплота на территории Сирийской арабской республики, а также стратегической инициативы.

Вместе с тем ожесточенные бои между сирийской арабской армией и террористами продолжаются в окрестностях Абу-Кемаля. Теряя людей и технику, террористы прибегают к излюбленным пропагандистским приемам, вбрасывая откровенную дезинформацию о своем положении в этом районе.12 ноября иранское агентство FARS News сообщило, ссылаясь на медиа-крыло боевиков, что ИГ якобы удалось оттеснить сирийскую армию от Абу-Кемаля. Позднее источник в Министерстве обороны России опроверг эту информацию.

Источник Федерального агентства новостей Ахмад Марзук подтвердил, что САА не покидали город, уточнив, что силы ливанского военизированного формирования «Хезболла» проводили ротацию, которую террористы решили выдать за отступление.

15 ноября шесть стратегических бомбардировщиков Ту-22М3, взлетев с аэродромов на территории России, нанесли удар по объектам боевиков группировки «Исламское государство» в районе города Абу-Кемаль. Все выбранные цели были успешно поражены, отметили в Минобороны.