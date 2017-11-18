Сирия итоги недели 12–18 ноября: освобождение Абу-Кемаля, захват курдами месторождений Дейр эз-Зора

САА освободила Абу-Кемаль
В результате успешного наступления сирийской правительственной армии при поддержке Воздушно-космических сил России удалось отбить у террористов ИГ1 стратегически важный город Абу-Кемаль. Этому успеху способствовали точечные ракетно-бомбовые удары, нанесенные российскими летчиками по основным опорным пунктам, путям снабжения, складам и мастерским джихадистов. Взятие города будет означать, что террористы «Исламского государства» лишатся последнего оплота на территории Сирийской арабской республики, а также стратегической инициативы.
Вместе с тем ожесточенные бои между сирийской арабской армией и террористами продолжаются в окрестностях Абу-Кемаля. Теряя людей и технику, террористы прибегают к излюбленным пропагандистским приемам, вбрасывая откровенную дезинформацию о своем положении в этом районе.12 ноября иранское агентство FARS News сообщило, ссылаясь на медиа-крыло боевиков, что ИГ якобы удалось оттеснить сирийскую армию от Абу-Кемаля. Позднее источник в Министерстве обороны России опроверг эту информацию.
Источник Федерального агентства новостей Ахмад Марзук подтвердил, что САА не покидали город, уточнив, что силы ливанского военизированного формирования «Хезболла» проводили ротацию, которую террористы решили выдать за отступление.
15 ноября шесть стратегических бомбардировщиков Ту-22М3, взлетев с аэродромов на территории России, нанесли удар по объектам боевиков группировки «Исламское государство» в районе города Абу-Кемаль. Все выбранные цели были успешно поражены, отметили в Минобороны.
СДС захватывают сирийские месторождения в Дейр эз-Зоре
В провинции Дейр эз-Зор на протяжении недели бригады «Демократических сил Сирии» почти без столкновений с ИГИЛ1 смогли занять несколько населенных пунктов на восточном берегу Евфрата, включая жилищный комплекс для сотрудников нефтяного месторождения Аль-Омар. После этого курды захватили месторождение Хашма. Таким образом, они оказались уже в 20 км от Абу-Кемаля и в 15 км от границы с Ираком, передает военный источник в социальной сети Twitter. Представители экспертного сообщества ранее неоднократно отмечали факты незаконного присвоения природных ресурсов Сирийской арабской республики курдами, составляющими ядро сил организации. Ранее стало известно, что не менее 20 боевиков «Исламского государства»1 вступили в ряды СДС.
«Белые каски» распространяют дезинформацию в Хаме
В провинции Хама на границе с Идлибом боевики оппозиционной группировки Свободной сирийской армии совершили обстрел позиций правительственных сил из самоходной артиллерийской установки 2С1 «Гвоздика» якобы в ответ на бомбардировку САА городского рынка в городе Алатареб. Информация о действиях сирийской авиации в районе рынка не нашла подтверждения ни в одном из военных источников. Примечательно, что на рыночной площади оказались так называемые «спасатели» из «Белых Касок». Представители данной организации ранее были неоднократно замечены в фальсификациях в пользу боевиков, что нередко приводило к искажению реальной информационной картины в западных СМИ.
1 Организация запрещена на территории РФ.