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Медика отстранили за «выявление алкоголя» в организме сбитого в Балашихе ребенка
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    Медика отстранили за «выявление алкоголя» в организме сбитого в Балашихе ребенка

    17:50  17 Ноября 2017
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    Медика отстранили за «выявление алкоголя» в организме сбитого в Балашихе ребенка

    Москва, 17 ноября. Судмедэксперта Михаила Клейменова, который якобы обнаружил алкоголь в организме сбитого в Балашихе ребенка, отстранили от должности, сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

    Клейманов после экспертизы заявил, что в момент аварии сбитый в Балашихе ребенок был пьян. Однако позже утверждение опровергли, что привело к возбуждению дела о халатности.

    «Несмотря на то, что речь идет о единичном факте, а не о систематическом нарушении экспертом Клейменовым методики, следствие обратилось в суд с ходатайством об отстранении его от должности, которое в настоящее время уже удовлетворено», — констатировала представитель СК РФ.

    Медика отстранили за «выявление алкоголя» в организме сбитого в Балашихе ребенка

    В настоящее время выясняется, чьих интересах было сделано ложное заключение судебно-медицинской экспертизы, которую проводил Клейманов.

    Автор: Катерина Тимошенская
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