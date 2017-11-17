Медика отстранили за «выявление алкоголя» в организме сбитого в Балашихе ребенка

Москва, 17 ноября. Судмедэксперта Михаила Клейменова, который якобы обнаружил алкоголь в организме сбитого в Балашихе ребенка, отстранили от должности, сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

Клейманов после экспертизы заявил, что в момент аварии сбитый в Балашихе ребенок был пьян. Однако позже утверждение опровергли, что привело к возбуждению дела о халатности.

«Несмотря на то, что речь идет о единичном факте, а не о систематическом нарушении экспертом Клейменовым методики, следствие обратилось в суд с ходатайством об отстранении его от должности, которое в настоящее время уже удовлетворено», — констатировала представитель СК РФ.

В настоящее время выясняется, чьих интересах было сделано ложное заключение судебно-медицинской экспертизы, которую проводил Клейманов.