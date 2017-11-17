Режиссер «Мифов» объяснил, почему вырезал все кадры с Собчак

Москва, 17 ноября. Режиссер фильма «Мифы» Александр Молочников принял решение вырезать из ленты все кадры с участием телеведущей Ксении Собчак, чтобы кино не превращалось в политическую агитацию. Об этом он заявил, отвечая на вопросы Собчак в ходе интервью.

«Этот фильм считай своим предвыборным роликом, раз уж совпало, что он выходит сейчас. Он пройдет во всех кинотеатрах страны. Мне показалось правильным убрать все, что мы отсняли», — отметил режиссер.

Собчак возразила ему, что она появлялась лишь в одном кадре, ради которого снималась 40 дней, однако Молочников настаивал на том, что даже один кадр мог послужить пиаром для будущего кандидата в президенты, учитывая, что вместе с Собчак в фильме снимались Иван Ургант, Сергей Безруков и Федор Бондарчук, передает «Ридус».

Напомним, что ранее Ксения Собчак объявила о намерении баллотироваться в президенты России в 2018 году. Комедия «Мифы» вышла на российские экраны 16 ноября. Премьера ленты сопровождалась скандалом, поскольку в этот день в Сеть попала видеозапись драки режиссера «Мифов» Молочникова с продюсером Федором Бондарчуком.