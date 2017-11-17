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Хама: САА при поддержке ВКС РФ вышла к границам провинции Идлиб
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    Хама: САА при поддержке ВКС РФ вышла к границам провинции Идлиб

    18:06  17 Ноября 2017
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    Хама: САА при поддержке ВКС РФ вышла к границам провинции Идлиб

    Хама, 17 ноября. Правительственные войска Сирии при поддержке ВКС РФ оттеснили боевиков «Джебхат ан-Нусры» к границам провинции Идлиб.

    Военные источники сообщают, что Сирийская арабская армия столкнулась с ожесточенным сопротивлением со стороны боевиков террористической группировки «Джебхат ан-Нусра1» (запрещена в России) в северо-восточной части провинции Хама. Поддержка российской военной авиации позволила пресечь маршруты снабжения исламистов и уничтожить их опорные пункты.

    Результатом наступления стало освобождение от «Ан-Нусры» населенных пунктов Каср-Али, Сарха эш-Шималия, Хазам, Аль-Рабда и Арфа. В данный момент несколько подразделений 4-й механизированной бригады Сирийской арабской армии вышли к границам провинции Идлиб, сообщает источник.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #хама #вкс рф #саа #идлиб #джебхат ан-нусра
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