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Украина придумала новый способ вернуть Крым
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    Украина придумала новый способ вернуть Крым

    17:59  17 Ноября 2017
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    Украина придумала новый способ вернуть Крым

    Киев, 17 ноября. Украинский депутат и глава комитета Верховной рады по иностранным делам Анна Гопко предложила новый способ возвращения Крыма в состав Украины.

    Гопко обратила внимание, что серьезными составляющими при формировании бюджета России являются поступления от экспорта нефти и газа. Она также обратила внимание, что одним из основных партнеров Москвы в этой сфере является Евросоюз.

    «ЕС имеет сильную невоенную силу, которую он еще не задействовал», — констатировала украинский депутат.

    Она предложила европейским странам осуществить «беспрецедентную в истории ЕС натурную проверку способности экономики ЕС функционировать в условиях минимизации импорта нефти, нефтепродуктов и природного газа, задействовав 90-дневные стратегические нефтяные резервы».

    Она также предложила Евросоюзу найти новых поставщиков сырой нефти, нефтепродуктов и природного газа, пишет «Обозреватель». Гопко убеждена, что ради Украины страны ЕС согласятся отказаться от проектов транзитных газотранспортных систем, в частности «Северного пока-2».

    Украина придумала новый способ вернуть Крым

    «В этом контексте важно, чтобы США предостерегали европейские компании, которые являются потенциальными подрядчиками «Газпрома», о том, что они подпадают под режим санкций, если они участвуют в выполнении работ по строительству морского газопровода», — добавила украинский депутат.

    Гопко уверена, что таким образом при помощи Евросоюза Украина сможет вернуть Крым.

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #россия #украина #крым
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