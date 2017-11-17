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Вторую холодную войну России и США спровоцировал ЕС — академик РАН
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    Вторую холодную войну России и США спровоцировал ЕС — академик РАН

    17:33  17 Ноября 2017
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    Эксперт обвинил ЕС в разжигании холодной войны между РФ и США

    Москва, 17 ноября. Научный руководитель Института США и Канады РАН Сергей Рогов заявил, что кризис в отношениях Москвы и Вашингтона был вызван действиями Евросоюза.

    «Нынешний кризис в отношениях России и Евросоюза был спровоцирован не США. Это именно Европейский союз создал ситуацию, когда интересы России абсолютно не учитываются при европейских предложениях о том, как партнерствовать и как создавать ассоциацию с Украиной и другими бывшими советскими республиками», — цитирует эксперта ТАСС.

    По словам Рогова, действия Евросоюза спровоцировали цепочку событий, которая в итоге вылилась в холодную войну. Эксперт считает, что нынешние отношения между Россией и США находятся в состоянии «второй холодной войны».

    Эксперт не предвидит серьезных сдвигов в ситуации в ближайшем будущем.

    Обсуждая ситуацию вокруг расширения присутствия НАТО в Восточной Европе и размещения систем ПРО, эксперт заявил, что военная напряженность достигла уровня конфронтации времен СССР.

    «Требуются очень серьезные меры, чтобы не допустить дальнейшего нарастания военной напряженности в Европе по линии соприкосновения НАТО и России», — добавил Рогов.

    Автор: Алексей Громов
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    #россия #сша #евросоюз #нато
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