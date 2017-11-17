Песков отказался комментировать «провокационные» мемуары Лужкова

Москва, 17 ноября. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать мемуары экс-мэра российской столицы Юрия Лужкова, который назвал в них причину своей отставки.

«Не стал бы я, наверное, никак комментировать мемуары Лужкова», — заявил Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, можно ли расценивать заявление Лужкова как предвыборную провокацию.

Как сообщалось ранее, Юрий Лужков в своих мемуарах заявил, что был отправлен в отставку якобы из-за отказа поддержать выдвижение на второй президентский срок Дмитрия Медведева, сообщает Ura.ru.

Напомним, выборы президента РФ пройдут в марте 2018 года. Предвыборная кампания должна стартовать в декабре этого года.