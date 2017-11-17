Бейрут, 17 ноября. Глава министерства иностранных дел Ливана Джебран Басиль заявил, что движение «Хезболла» играет важную роль в защите страны.

Глава внешнеполитического ведомства Ливана отметил, что «Хезболла» является движением сопротивления против Израиля. Партия освободила значительную часть страны от захватчиков и заняла свое место в правительстве государства.

Басиль подчеркнул, что Бейрут признает легитимность всех ливанцев, защищающих страну от Израиля, так как Тель-Авив пытается вмешаться во внутренние дела Ливана.

Ранее генеральный секретарь движения «Хезболла» Хасан Насралла заявил, что премьер-министр Ливана Саад Харири под давлением саудитов подал в отставку, при этом Эр-Рияд пытается развязать войну с Бейрутом, используя Тель-Авив.