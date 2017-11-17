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«Хезболла» легитимна и важна для защиты Ливана — глава МИД
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    «Хезболла» легитимна и важна для защиты Ливана — глава МИД

    17:21  17 Ноября 2017
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    «Хезболла» легитимна и важна для защиты Ливана — глава МИД

    Бейрут, 17 ноября. Глава министерства иностранных дел Ливана Джебран Басиль заявил, что движение «Хезболла» играет важную роль в защите страны.

    Глава внешнеполитического ведомства Ливана отметил, что «Хезболла» является движением сопротивления против Израиля. Партия освободила значительную часть страны от захватчиков и заняла свое место в правительстве государства.

    Басиль подчеркнул, что Бейрут признает легитимность всех ливанцев, защищающих страну от Израиля, так как Тель-Авив пытается вмешаться во внутренние дела Ливана.

    Ранее генеральный секретарь движения «Хезболла» Хасан Насралла заявил, что премьер-министр Ливана Саад Харири под давлением саудитов подал в отставку, при этом Эр-Рияд пытается развязать войну с Бейрутом, используя Тель-Авив.

    «Хезболла» легитимна и важна для защиты Ливана — глава МИД

    Автор: Алексей Громов
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    #израиль #хезболла #ливан #джебран басиль
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