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Сенатор Ковитиди назвала стену на границе в Крыму «защитой от Украины»
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    Сенатор Ковитиди назвала стену на границе в Крыму «защитой от Украины»

    17:21  17 Ноября 2017
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    Сенатор Ковитиди назвала стену на границе в Крыму «защитой от Украины»

    Ольга Ковитиди, член Совета Федерации от Республики Крым, назвала строящееся ограждение на границе с Украиной в Крыму вынужденной мерой, на которую российские власти пошли, чтобы защитить россиян и иностранцев, отдыхающих на черноморском полуострове, от беспокойного соседа.   

    «Сегодня субъект Российской Федерации — Республику Крым — окружает достаточно беспокойное соседство. Наши украинские «друзья» периодически предпринимают попытки для осуществления диверсионной деятельности, для определенного рода действий, которые противоречат национальным интересам России и направлены на дестабилизацию социально-экономической и общественной стабильности в Крыму», — отметила сенатор в беседе с Федеральным агентством новостей.

    Именно поэтому Россия была вынуждена начать строительство 50-километрового ограждения на российско-украинской границе в Крыму, считает член верхней палаты российского парламента.

    «Это заграждение будет возведено к середине 2018 года. Оно послужит укреплению безопасности не только граждан России, но и многочисленных иностранных туристов, приезжающих отдыхать на солнечный черноморский полуостров», — пояснила Ольга Ковитиди.

    Как сообщила в пятницу «Газета.ru», ссылаясь на крымское пограничное управление ФСБ России, строительство инженерного заграждения на российско-украинском участке границы на севере Крыма началось. Его протяженность составит 49,5 километра, высота над землей — 2,1 метра, заглубление в грунт — 0,3 метра.  

    Задержание крымского диверсанта

    Напомним, на российско-украинской границе на севере Крыма действуют три пропускных пункта – «Джанкой», «Перекоп» и «Армянск», которые периодически приходится закрывать из-за диверсий, совершаемых украинской стороной.

    Так, в первый день ноября этого года все три пункта пропуска были временно закрыты после того, как в республике были повреждены два газопровода и линия электропередач. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что ущерб топливно-энергетическому комплексу Крыма в результате этих ЧП составил 7,54 млн рублей, а крымское управление ФСБ возбудило три уголовных дела по статье «Диверсия». Подобные атаки на инфраструктурные объекты Крыма в последние три года — с тех пор, как полуостров вернулся в состав России — происходят довольно часто, а задержанными злоумышленниками оказываются агенты Службы безопасности Украины.  

    Автор: Елизавета Садкова
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    #россия #украина #крым #диверсия #ковитиди
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