Ученые выяснили, как покраснело Большое пятно Юпитера

Москва, 17 ноября. Американские ученые выяснили, почему Большое красное пятно Юпитера приобрело окраску именно такого цвета. Ответ на этот вопрос дается в журнале Icarus.

Проведя множество лабораторных экспериментов на материях аналогичных тем, что есть на Юпитере, исследователи выяснили, что цвет пятна крупнейшей в солнечной системе планеты обусловлен взаимной связью соединений аммиака и серы с космическими лучами.

Кроме того, в ходе изучения красного пятна также выяснилось, что на его оттенок влияет и ацетилен, содержащийся в верхних слоях атмосферы Юпитера в небольших количествах.

При этом отмечается, что ацетилен в значительном количестве присутствует только внутри пятна. На других частях планеты можно обнаружить только соединения серы и аммиака, поэтому они и не имеют красного цвета.

Впрочем, ученые не исключают, что в пятне Юпитера могут присутствовать и другие пока не идентифицированные вещества, усиливающие его красный цвет.

Напомним, ранее ученые сообщали, что в далеком будущем, когда Солнце утратит свою доминирующую роль, Юпитер может превратиться в ярчайшую звезду Солнечной системы.