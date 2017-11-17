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Ученые выяснили, как покраснело Большое пятно Юпитера
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    Ученые выяснили, как покраснело Большое пятно Юпитера

    17:36  17 Ноября 2017
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    Ученые выяснили, как покраснело Большое пятно Юпитера

    Москва, 17 ноября. Американские ученые выяснили, почему Большое красное пятно Юпитера приобрело окраску именно такого цвета. Ответ на этот вопрос дается в журнале Icarus.

    Проведя множество лабораторных экспериментов на материях аналогичных тем, что есть на Юпитере, исследователи выяснили, что цвет пятна крупнейшей в солнечной системе планеты обусловлен взаимной связью соединений аммиака и серы с космическими лучами.

    Кроме того, в ходе изучения красного пятна также выяснилось, что на его оттенок влияет и ацетилен, содержащийся в верхних слоях атмосферы Юпитера в небольших количествах. 

    При этом отмечается, что ацетилен в значительном количестве присутствует только внутри пятна. На других частях планеты можно обнаружить только соединения серы и аммиака, поэтому они и не имеют красного цвета.

    Впрочем, ученые не исключают, что в пятне Юпитера могут присутствовать и другие пока не идентифицированные вещества, усиливающие его красный цвет. 

    Напомним, ранее ученые сообщали, что в далеком будущем, когда Солнце утратит свою доминирующую роль, Юпитер может превратиться в ярчайшую звезду Солнечной системы.

    Автор: Федор Веснин
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    #ученые #юпитер #красное пятно
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