Украинские националисты ждут взрыва Закарпатья и отделения региона

Киев, 17 ноября. Ситуация в Закарпатской области Украины накалилась настолько, что украинские националисты требуют силовой замены руководства области, полиции и СБУ, сообщает корреспондент ФАН. Они требуют, чтобы президент страны остановил «распад Украины».

На специально созванной в Киеве пресс-конференции Юрий Сиротюк, один из руководителей националистической партии «Свобода», а также Олег Куцин, лидер националистического объединения «Легион свободы», заявили, что Украина потеряет регион, если срочно не начнет преследование так называемых сепаратистов – жителей Закарпатья с венгерскими, румынскими и русинскими корнями.

Примечательно, что Олег Куцин обвинил в попытках отделения Закарпатья от Украины не только Венгрию и Румынию, но также Россию и Русскую православную церковь.

«На моих глазах выстраивались вот эти сепаратистские русинские структуры, на моих глазах укреплялась российская православная церковь, на моих глазах католическая церковь на Закарпатье была выведена из-под юрисдикции украинской греко-католической церкви, на моих глазах заехало очень много непонятных монахов российской православной церкви, которые расселились по монастырям. Я видел, как создаются целые группы из молодежи, которые настроены радикально против Украины, то есть ситуация уже в принципе готова внутри. Для того чтобы сделать на Закарпатье переворот, есть достаточно сил. Другой вопрос, что пока нет такой ситуации в Украине полноценной, не пойдет на эти шаги ни Венгрия, ни Россия до тех пор, пока Украина целостно держится как государство и нет внешней агрессии. я думаю, что эти механизмы будут запущены в том случае, если случится внешняя агрессия со стороны России на Украину, Украина будет ослаблена и как раз в этот период эти движения могут случиться. И тогда надеяться на защиту украинских интересов на Закарпатье придется нам самим, добровольцам, которые знают, что такое война. Мы в принципе готовимся к таким событиям. Раньше я думаю ситуация не взорвется, потому что не думаю, что Венгрия десятимиллионная пойдет воевать против наученной на востоке в боях Украины. Но ситуация подогревается, готовится и в определенный момент она может взорваться», - прогнозирует националист.

Он также заявил, что следует немедленно заменить руководство области и силовиков.

«Я считаю, что в первую очередь требуется заменить руководство области, требуется заменить руководство силовых структур, в частности СБУ. Нужно президенту поработать, чтобы переформатировать большинство в закарпатском областном совете и это реально сделать. Вот эта борьба между политиком Виктором Балогой и другой стороной, которая называется «Народный фронт», которую представляет большое количество руководящих закарпатских деятелей, вот их нужно посадить за стол переговоров и заставить их сформировать большинство в интересах украинского государства, а не в интересах какого-то клана. Это сделать реально и это делать надо немедленно, не затягивать и не думать, кто проиграет в контроле за какой-нибудь контрабандой», - заявил Олег Куцин.

Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что Украина никому не позволит разговаривать с собой «в тоне шантажа» в языковом вопросе. Во время «Часа вопросов к правительству» в Верховной Раде, отвечая на вопрос народного депутата Игоря Лапина (фракция «Народный фронт») по поводу заявлений вице-премьер-министра Венгрии Жолта Шемьен о возможности автономии венгров, Гройсман заявил, что никакие правительства других стран не могут диктовать Украине какие-то условия для образования и языка. Однако депутаты заявили, что председатель Закарпатской ОГА Геннадий Москаль поддерживает сепаратизм, выдает сомнительные документы сепаратистам, а также не замечает размещения флагов других государств на государственных украинских учреждениях. «Мы доиграемся в Закарпатскую народную республику», - прогнозируют депутаты украинского парламента.