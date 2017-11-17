Кучма обвинил Россию в попытке создать «новую границу» в Донбассе

Киев, 17 ноября. Бывший президент Украины, представляющий Киев в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе, Леонид Кучма обвинил Россию в попытке создать на линии соприкосновения в Донбассе «новую российско-украинскую границу».

«То, что предлагает Россия на линии соприкосновения, – это сделать новую границу с Украиной, и сделать что-то вроде Приднестровья, снова замороженный конфликт», — заявил он.

При этом Кучма оговорился, что «это будет нечто гораздо хуже Приднестровья», поскольку у Приднестровья нет границ с Россией: «А здесь 420 километров границы, который мы не контролируем вообще – что это будет?» Он также отреагировал на встречу помощника президента РФ Владислава Суркова со спецпредставителем США по Украине Куртом Волкером в Белграде.

Стороны обсудили усилия по прекращению войны в Донбассе, в частности, был поднят вопрос о введении контингента миротворцев ООН. Волкер передал Суркову план из 29 пунктов. Российская делегация, как сообщил Сурков, сочла приемлемыми только три.

«Но все-таки три не ноль. Лучше, чем ноль», — отметил помощник президента России.

Однако Кучма с возмущением заявил: «Да это ноль».

«Потому что главная проблема – и главная позиция украинская должна быть неизменна: миротворческие войска должны присутствовать на всей территории Украина, включая российско-украинскую границу», — заключил он в комментарии «Украинской правде».

Напомним, Россия неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и не направляет в Донбасс войска.

Президент России Владимир Путин заявлял, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН на Украину, однако речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, миротворцы должны находиться на линии разграничения в Донбассе и ни на каких других территориях.