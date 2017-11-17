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Олейник: Украине впору просить у США не Javelin, а тушенку
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    Олейник: Украине впору просить у США не Javelin, а тушенку

    17:38  17 Ноября 2017
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    Олейник: Украине впору просить у США не Javelin, а тушенку, чтобы накормить армию

    Сенат США выделил 350 миллионов долларов на военную помощь Украине. По мнению экс-депутата Верховной рады Украины Владимира Олейника, Киеву впору просить у США не вожделенные зенитно-ракетные комплексы Javelin, а тушенку, чтобы накормить украинскую армию.

    «Американцы, зная, что на Украине у власти жулики и коррупционеры, деньги им стараются не давать, — отметил Владимир Олейник в комментарии Федеральному агентству новостей. — Да, США пообещали Украине 350 миллионов долларов, точнее — это всего 175 миллионов. Это обязательная процедура — сначала дается первая половина, потом проводится проверка, как используются выделенные средства. Да, скорее всего, США дадут Украине какое-то вооружение. Когда-то им давали б/у автомобили Hummer, списанные из Афганистана, давали и кое-какое стрелковое оружие. Сейчас Киев просит — дайте нам Javelin — наступательное, по сути, оружие. Ну, дадут — не дадут, пока неясно. Все говорят, что [президент США Дональд] Трамп не намерен давать Украине такое вооружение, в том числе потому, что появление у Киева летального американского оружия может повлечь за собой обострение ситуации в Донбассе».

    Но независимо от того, дадут или не дадут американцы Украине летальное оружие, по мнению Владимира Олейника, на ситуацию в Донбассе это серьезного влияния оказать не сможет.

    «Воевать на Украине никто не хочет»

    «По сравнению с 2014-2015 годом, сегодня конфликт в Донбассе сведен к минимуму, — отметил собеседник ФАН. — Почему? Да потому, что воевать-то на Украине никто не хочет. Этот призыв реально показал, что призывники с Украины просто бегут. В Киеве из всех призывников до военкоматов дошла только треть. Во Львове собирались устраивать облавы, в Раде предлагали не выпускать за границу мужчин призывного возраста, и т.д. Это все потому, что люди воевать не хотят. Они понимают, что война нужна только [президенту Украины Петру] Порошенко. Даже в Раде уже говорят, что на этой войне наживается только Порошенко и другие олигархи. Поэтому, скорее всего, данная сделка — я имею в виду военную финансовую помощь США Украине — вряд ли спровоцирует усиление конфронтации или приведет к новому открытому столкновению в Донбассе. Киеву никто этого не позволит».

    На самом деле на Украине, наводненной еще советским оружием, военная ситуация близка к критической, считает украинский политик.

    «Там со времен Советского Союза остались такие запасы оружия, что украинцы его продают-продают и продать не могут, — отметил Олейник. — Но главная проблема в боеприпасах, которых не хватает. Все хорошие боеприпасы времен СССР были проданы — и снаряды, и патроны, но кое-что еще осталось. Поэтому взрывы боеприпасов на украинских складах — это не случайные взрывы. Это, по сути, подчищали после того, как все уже уворовали, и надо было это как-то списать. А натовские снаряды и патроны не подходят к советским танкам, пушкам, системам «Град». Вот и возникла проблема. При этом сама Украина боеприпасов не производит. А если Украина получит американское стрелковое вооружение, проблема боеприпасов, безусловно, отпадает: США им скажут — платите и приобретайте».

    По словам Владимира Олейника, на сегодняшний день украинская армия небоеспособна

    По словам Владимира Олейника, на сегодняшний день украинская армия технически и по своему моральному состоянию небоеспособна, что вынужден был признать даже главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос, который заявил, что небоевые потери ВСУ с 2014 года превысили 10 тысяч человек.

    «А что такое небоевые потери? Это пьянка, это нарушение дисциплины, это следствие хищения оружия, и т.д. Откровенно говоря, Украине надо просить у Америки помощь, которую в годы Великой Отечественной войны называли «вторым фронтом». Знаете, по какому поводу в годы войны говорили: «Пора открыть второй фронт»? Это когда собирались открыть банку тушенки, присланную по лендлизу из США. Украине впору просить у США не комплексы Javelin, о которых они так мечтают, а тушенку, чтобы накормить свою армию, которой нечего жрать. Украинские военные мерзнут и голодают — эти вопросы там уже давно поднимают. Поэтому Порошенко и использует постоянно антироссийскую риторику, чтобы ему что-то давали, и чтобы его по-прежнему принимали в Вашингтоне. Ведь не зря Соединенные Штаты вкладывают миллиарды в антироссийскую риторику», — подчеркнул Владимир Олейник.

    Ранее стало известно, что сенат США в рамках утвержденного военного бюджета одобрил выделение 350 млн долларов для военной помощи Украине. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на информацию в Facebook, размещенную посольством Украины в США. Теперь это решение должен утвердить президент США Дональд Трамп, говорится в сообщении. Законопроект разрешает поставки из США на Украину летального оборонительного вооружения и значительно расширяет поддержку Киева со стороны Вашингтона в области безопасности и обороны.

    Автор: Ирина Петрова
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    #сша #украина #порошенко #олейник #летальное оружие
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