Посольство РФ проверило публикации британских СМИ о «российском следе» в Brexit

Лондон, 17 ноября. Британские СМИ исказили результаты исследования университета Суонси, на основе которых заявляли о том, что Россия якобы вмешивалась в процесс голосования о выходе Великобритании из ЕС.

Об этом сообщили в пятницу в российском посольстве в Лондоне. По словам представителей ведомства, сотрудники посольства подробно изучили текст исследования университета Суонси о «российском следе» в Brexit и нашли несоответствия между выводами ученых и их толкованием в британских СМИ. Дипломаты уже обратились в газету Times за разъяснениями.

«Вчера посольство получило предварительный текст исследования университета Суонси. Уже первое ознакомление с полученными нами материалами свидетельствует о том, что, как мы и ожидали, газета исказила выводы исследователей, что подтвердил и сам университет», — сообщили в посольстве РИА Новости.

В настоящий момент представители РФ в Великобритании продолжают выяснять причины, по которым британские журналисты допустили грубое искажение информации.

Напомним, не только СМИ Великобритании выступают с необоснованными обвинениями в адрес России. В минувший понедельник премьер-министр страны Тереза Мэй в ходе банкета у лорда-мэра лондонского Сити раскритиковала внешнюю политику России, обвинив Москву во вмешательстве в выборы и другие демократические процессы в ряде государств.

Кроме того, как сообщала газета «Известия», «российский след» в Brexit этой осенью принялись искать и СМИ США. Однако, сопоставив публикации американских журналистов с фактами, автор издания и политолог Владимир Корнилов, пришел к выводу, что на деле «аргументы» авторов статей сводятся к русскому происхождению жен британских политиков или подаренным представителями РФ коробкам чая.