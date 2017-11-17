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Дюжев рассказал об «умопомрачительных» днях с Фриске
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    Дюжев рассказал об «умопомрачительных» днях с Фриске

    17:07  17 Ноября 2017  /обновлено: 17:08  17 Ноября 2017
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    Дюжев рассказал об «умопомрачительных» днях с Фриске

    Москва, 17 ноября. Российский актер Дмитрий Дюжев поделился воспоминаниями о Жанне Фриске.

    В ходе эфира ток-шоу Бориса Корчевникова «Судьба человека» Дюжев рассказал подробности своих отношений с бывшей солисткой «Блестящих».

    Вспоминая о Жанне, актер ласково назвал ее «Жаник», отмечает Ura.Ru.

    «Жаник была всегда очень веселой. Казалось, что у нее вообще нет проблем. Знакомы мы были недолго. Но я вспоминаю умопомрачительные дни с Жанной. Ее отец до сих пор скорбит о ней», — признался актер.

    Ранее сообщалось, что актер Дмитрий Дюжев объяснил свои слова о бесталанных российских сериалах. На своей странице в Instagram актер заявил, что скандал спровоцировали журналисты.

    Инцидент произошел после интервью Дюжева, в котором он рассказал о случае в воздушной гавани, когда пассажиры отказались пропускать его к стойке вне очереди.

    Артист заявил, что именно таким людям нравится «туфта», которую предлагают на ТВ.

    Автор: Алексей Громов
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    #фриске #дюжев
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