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Панин вызвал дух Николая II после угроз Поклонской посадить актера
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    Панин вызвал дух Николая II после угроз Поклонской посадить актера

    17:15  17 Ноября 2017
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    Панин вызвал дух Николая II после угроз Поклонской посадить актера

    Москва, 17 ноября. Скандально известный актер Алексей Панин ответил на угрозы депутата Госдумы РФ Натальи Поклонской посадить его за пародийный трейлер фильма «Матильда».

    Панин прокомментировал заявление Поклонской, где она просит проверить пародийный трейлер «Матильды» из его шоу «Хайповости» на факт возможного оскорбления чувств верующих.

    Панин вызвал дух Николая II после угроз Поклонской посадить актера

    По мнению артиста, преследовать человека за пародию — дело бессмысленное и незаконное. Кроме того, он даже инсценировал в новом выпуске шоу свое тюремное заключение, отметив, что легко найдет общий язык с сокамерниками.

    В завершении своего ответа депутату Панин решил устроить сеанс спиритизма и вызвать дух императора Николая II, который был одним из главных героев фильма «Матильда».

    «Призрак ответил Алексею, уточнив, что тоже не любил собак, — пишет «Дни.ру», — но заявил, что не может долго разговаривать, так как ему звонит некая Наталья».

    Панин вызвал дух Николая II после угроз Поклонской посадить актера

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #поклонская #матильда #панин #ответ #пародия
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