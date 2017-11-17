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Латакия: правительственная делегация посетила спортивный объект в центре провинции
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    Латакия: правительственная делегация посетила спортивный объект в центре провинции

    17:10  17 Ноября 2017
    284

    Латакия: правительственная делегация посетила спортивный объект в центре провинции

    Латакия, 17 ноября. Премьер-министр Сирии Имад Хамис посетил Спортивный городок в Латакии и открыл выставку проектов развития сельского хозяйства.

    Премьер Сирии посетил Спортивный городок «Аль-Асад», где заявил о начале восстановления этого комплекса, как важнейшего спортивного объекта региона. Хамис отметил, что тренеры данного комплекса воспитали большое количество спортсменов, которые защищали честь Сирийской арабской республики на международных соревнованиях.

    В Спортивном городке жили многие беженцы из самых разных провинций страны, сейчас, благодаря усилиям сирийской армии и ВКС РФ, они смогли вернуться в свои дома. В данный момент разработан план по восстановлению этого спортивного объекта. В заключение визита Хамис открыл выставку, посвященную проектам развития сельского хозяйства в различных районах Сирии.

    Латакия: правительственная делегация посетила спортивный объект в центре провинции

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #латакия #хамис #аль-асад
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