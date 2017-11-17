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МИД РФ назвал оскорблением поправки в украинском законе о ветеранах
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    МИД РФ назвал оскорблением поправки в украинском законе о ветеранах

    16:53  17 Ноября 2017
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    МИД РФ назвал оскорблением поправки в украинском законе о ветеранах

    Москва, 17 ноября. Утверждая поправки к закону «О статусе ветеранов», Киев стирает историческое прошлое своей страны, оскорбляет память погибших в Великой Отечественной войне и приравнивает ее героев к участникам Майдана, заявил МИД РФ.

    Соответствующее заявление было опубликовано в пятницу на официальном сайте российского внешнеполитического ведомства.

    «Все это является оскорблением памяти погибших во время Великой Отечественной войны, защищавших свою Родину, свои дома и семьи, а также неуважением к ныне живущим ветеранам», — говорится в комментарии МИД о поправках в украинском законодательстве.

    МИД РФ назвал оскорблением поправки в украинском законе о ветеранах

    Согласно нововведениям, из закона «О статусе ветеранов войны» изъяты такие термины, как «Великая Отечественная война 1941-1945 годов», «Великая Отечественная война и война с Японией» и «Война 1945 года с империалистической Японией». Все они заменяются «Второй мировой войной».

    «Это является вопиющим проявлением политики киевских властей, направленной на насильственное стирание исторического прошлого своей собственной страны», — считает МИД РФ.

    В комментарии также напоминается о других аналогичных действиях киевских властей, в частности, о демонтаже памятников, массовом переименовании улиц и населенных пунктов и запрете георгиевских ленточек.

    Напомним, ранее политолог Александр Асафов объяснил ФАН, к чему могут привести принятые Киевом поправки к закону «О статусе ветерана».

    Автор: Алексей Громов
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    #россия #украина #мид #поправки #закон о ветеранах
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