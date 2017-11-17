Алексей Учитель: Николай II — великий человек, но сомневающийся

Режиссер Алексей Учитель на площадке VI Санкт-Петербургского международного культурного форума рассказал о съемках фильма «Матильда», невозможности соединить талант балерины и актрисы в одном человеке, обнаженной груди Кшесинской в кадре и своем отношении к Николаю II. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Многие месяцы подряд до премьеры «Матильды» Алексею Учителю приходилось говорить с журналистами и противниками его творческого замысла о том, чего еще не было. На тот момент существовал только трейлер, по которому оппоненты судили о фильме и приписывали режиссеру очернение фигуры Николая II. На круглом столе культурного форума в Петербурге Алексей Учитель встретился с критиками из мира балета, которые оценивали в картине вовсе не страсти между Кшесинской и будущим императором, а каждый поворот головы, жест и фуэте польской актрисы Михалины Ольшанской.

«В «Матильде» повторилась та проблема, с которой я уже столкнулся при съемке «Мании Жизели», — рассказывает режиссер. — Все балерины хотят сыграть в кино великих предшественниц. Но то, что надо передать с помощью актерского мастерства, имеет расхождение с балетным искусством. Диана Вишнева очень хотела сыграть роль Матильды, была даже сделана интересная проба с ней. И я не знал, как ей сказать, что это невозможно... Даже сказал ей, что придется на год бросить балет. Она сначала отказалась, как я и ожидал, потому что как можно бросить контракты… Но потом через неделю звонок — «Я согласна!». Но я по-прежнему считаю, что если это, прежде всего, кино, а не фильм-балет, то присутствие драматической актрисы обязательно. Мы долго искали актрису на роль Матильды, в конце концов нашли в Польше Михалину Ольшанскую, это ее первая большая роль в кино. Но вторая немаловажная проблема — это как соединить актрису с балериной?».

По словам Николая Цискаридзе, в предыдущем кино «Мания Жизели» о судьбе русской балерины Ольги Спесивцевой кое-что все же выдало в исполнительнице главной роли Галине Тюниной актрису, а не танцовщицу. «Я сказал Гале, что есть всего один момент, за который ее можно покритиковать, — вспомнил Цискаридзе. — Это сцена, где она бежит по коридору. Так уж получается, что профессия откладывает на нас отпечаток, и балерина никогда не пробежит так, как… обычная девушка». Галина Тюнина сидит вместе с Учителем и Цискаридзе перед зрителями и признает — да, не уследили, но тот момент было уже не переснять.

«Мы учли ошибку предыдущего фильма, — говорит Учитель. — Мне важно было подобрать балерину в точности по фигуре, по внешности. Я даже пошел на такой шаг, что в одной из трех балетных сцен мы героиню одели в маску, чтобы максимально скрыть недостатки. Все проходы, убегания со сцены — все снято с реальной балериной. Сама Михалина тоже долго и активно занималась перед съемками, а спрятать все несовершенства — это уже было делом дубляжа и монтажа».

Алексей Учитель рассказал, как советовался с Николаем Цискаридзе, когда искал сюжетные ходы для картины — например, расспрашивал о казусах, которые могут приключиться с балериной на сцене. Цискаридзе вспомнил, как на выступлении перед четырьмя президентами на костюме его партнерши лопнула деталь, и балерина оказалась на сцене с полуобнаженной грудью. «Зал охнул, нас потом ругали и называли провокаторами», — говорит Николай Цискаридзе. Идея понравилась Учителю, и в его фильме соперница перед выходом на сцену приобнимает Матильду и ослабляет ленту на платье. В тот момент, когда бинокль будущего императора устремляется на балерину, лямка платья падает, и Кшесинская продолжает свой танец с обнаженной грудью под охи и ахи ошеломленного зала и окончательно влюбленных поклонников. В их число попадает и Николай Романов. Зрители из зала не упустили случая упрекнуть Учителя за то, что будущий император в картине видится им слабым и безвольным. «Я считаю Николая II великим человеком, — парировал режиссер. — Он не вялый и не мягкотелый, но сомневающийся, и очень интеллигентный и умный. За время своего правления он сделал великую Россию первой в Европе и второй в мире по значимости страной».

Добавим, что скоро на экранах появится фильм о еще одной великой фигуре балета — танцовщике Рудольфе Нуриеве. Снимает его Рэйф Файнс, а одним из консультантов стал Николай Цискаридзе, ректор Академии Русского балета им. А.Я. Вагановой.