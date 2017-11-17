Путин изменил численность Вооруженных сил России

Москва, 17 ноября. Президент РФ Владимир Путин распорядился изменить штатную численность Вооруженных сил страны. Соответствующий указ в пятницу был опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, который вступает в силу с 1 января 2018 года, штат Вооруженных сил РФ будет установлен в пределах 1 млн 902 тыс. 758 человек.

Напомним, что предыдущий указ, который вступил в силу 1 июля 2017 года, устанавливал штатную численность в размере 1 млн 903 тыс. 051 человек.

Ранее сообщалось, что Россия стала мировым лидером по количеству танков, БМП и реактивных систем залпового огня. С 2012 по 2017 годы войска получили свыше 25 тысяч единиц новой бронетехники, автомобилей, а также четыре тысячи единиц ракетно-артиллерийского вооружения. За тот же период на вооружение было принято 80 образцов новейшей военной техники.

Владимир Путин. Биография.