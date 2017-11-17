Ирак: премьер Курдистана Барзани встретился с представителем США

Эрбиль, 17 ноября. Премьер-министр Иракского Курдистана Нечирван Барзани принял специального представителя президента США в международной коалиции Брета Макгерка.

Отмечается, что это первая встреча премьера Курдистана и специального представителя после проведения референдума о независимости курдской автономии, против которого выступил Вашингтон и не поддержал курдов во время нападения армии Ирака. В результате около 200 тысяч жителей провинции Киркук лишились своих домов и стали беженцами, курды лишились крупных нефтеносных районов.

Американский представитель отметил дружеские отношения между США и Курдистаном и выразил надежду, что Вашингтон и Эрбиль будут в дальнейшем развивать отношения во всех аспектах. Барзани также отметил, что надеется на дальнейшую поддержку курдской автономии со стороны США.