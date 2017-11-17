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Ирак: премьер Курдистана Барзани встретился с представителем США
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    Ирак: премьер Курдистана Барзани встретился с представителем США

    16:46  17 Ноября 2017
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    Ирак: премьер Курдистана Барзани встретился с представителем США

    Эрбиль, 17 ноября. Премьер-министр Иракского Курдистана Нечирван Барзани принял специального представителя президента США в международной коалиции Брета Макгерка.

    Отмечается, что это первая встреча премьера Курдистана и специального представителя после проведения референдума о независимости курдской автономии, против которого выступил Вашингтон и не поддержал курдов во время нападения армии Ирака. В результате около 200 тысяч жителей провинции Киркук лишились своих домов и стали беженцами, курды лишились крупных нефтеносных районов.

    Американский представитель отметил дружеские отношения между США и Курдистаном и выразил надежду, что Вашингтон и Эрбиль будут в дальнейшем развивать отношения во всех аспектах. Барзани также отметил, что надеется на дальнейшую поддержку курдской автономии со стороны США.

    Ирак: премьер Курдистана Барзани встретился с представителем США

    Автор: Алексей Громов
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    #сша #курды #ирак #киркук
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