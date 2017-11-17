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Песков не знает о планах Путина на выборы-2018
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    Песков не знает о планах Путина на выборы-2018

    16:43  17 Ноября 2017
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    Песков не знает о планах Путина на выборы-2018

    Москва, 17 ноября. Неизвестно, будет ли баллотироваться президент России Владимир Путин на новый срок на выборах-2018, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Журналисты поинтересовались у представителя Кремля, будет ли привлечен глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин к разработке экономической программы Путина. Однако Песков отметил, что задавать такие вопросы на данный момент рано. По его мнению, этот вопрос неуместен.

    «Пока неизвестно, будет ли баллотироваться Путин на новый президентский срок», — уточнил пресс-секретарь президента России.

    Песков не знает о планах Путина на выборы-2018

    Ранее Песков рассказал о встрече Кудрина и Путина в пятницу, 17 ноября, в Петербурге. Представитель Кремля обратил внимание, что они обсуждали стратегию социально-экономического развития России. Песков также уточнил, что российский лидер обсудил ход этой работы с Кудриным достаточно детально.

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #путин #песков #кудрин #выборы-2018
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