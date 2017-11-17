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Новости Сирии
Дамаск: в столичном квартале Аль-Амар произошел пожар
Новости Сирии
Дамаск: в столичном квартале Аль-Амар произошел пожар
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    Дамаск: в столичном квартале Аль-Амар произошел пожар

    16:31  17 Ноября 2017
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    Дамаск: в столичном квартале Аль-Амар произошел пожар

    Дамаск, 17 ноября. В результате пожара в Дамаске пострадали несколько магазинов.

    Сирийской информационное агентство «САНА» сообщает со ссылкой на главу столичной пожарной службы Абделя-Хади Дахера, что в одном из кварталов Дамаска Аль-Амар сразу в трех магазина вспыхнул пожар.

    Огонь полностью уничтожил два магазина одежды, еще одна торговая точка была частично повреждена. Пламя удалось оперативно локализовать, поэтому пожар не перекинулся на другие строения. На данный момент выясняются причины пожара, жертв и пострадавших нет.

    Дамаск: в столичном квартале Аль-Амар произошел пожар

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #пожар #дамаск #огонь
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