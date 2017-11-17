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Житель Новокузнецка задушил пенсионерку, просившую о помощи
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    Житель Новокузнецка задушил пенсионерку, просившую о помощи

    17:18  17 Ноября 2017
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    Житель Новокузнецка задушил пенсионерку, просившую о помощи

    Кемерово, 17 ноября. Житель Новокузнецка убил пожилую женщину, которая просила его о помощи. Ее крики о помощи разозлили мужчину, и он стал душить ее, перекрыв органы дыхания.

    Пожилая женщина была больна и не могла передвигаться самостоятельно. За ней присматривал 42-летний житель Новокузнецка. Мужчина, выпив немного алкоголя, уснул, но его разбудил крик пожилой женщины, которая упала с кровати и не могла подняться. Женщина попросила оставить ее на полу и дать подушку, сообщает «Газета Кемерова». Ночью пожилая женщина вновь обратилась за помощью к злоумышленнику, чем разозлила его. Он взял край подушки, перекрыл ей органы дыхания и удерживал ее до тех пор, пока она не обмякла. После чего мужчина скрылся.

    Тело женщины нашел знакомый, который пришел навестить ее. На теле не было видных признаков смерти, однако судебно-медицинская экспертиза показала причину смерти.

    Подозреваемого задержали, он признал свою вину. Ему предъявлено обвинение по статье «убийство».

    Автор: Дарья Смолина
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    #убийство #новокузнецк #кемеровская область
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