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Сирия: как сближение позиций Турции, России и Ирана поспособствует решению курдской проблемы
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    Сирия: как сближение позиций Турции, России и Ирана поспособствует решению курдской проблемы

    16:47  17 Ноября 2017
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    Сирия: как сближение позиций Турции, России и Ирана поспособствует решению курдской проблемы

    Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что политика США в Сирии не способствует урегулированию проблем на территории страны и освобождению сирийских городов от террористов:

    «Нас расстроило то, что США не сдержали большую часть обещаний, данных в начале сирийского кризиса, и мы не хотим, чтобы Африн пал жертвой этой же игры. Проблемы, которые мы могли легко решить, со стороны США настойчиво заводились в тупик».

    Турецкий лидер также отметил, что ситуация безответственного отношения США к своим обещаниям повторялась и в Ракке, и в Манбидже, и в Дейр-эз-Зоре, в то время как Турция, Россия и Иран серьезно преуспели в вопросе сближения своих позиций и создании зон деэскалации на территории Сирии.  

    Сирия: как сближение позиций Турции, России и Ирана поспособствует решению курдской проблемы

    Африн, по словам турецкого лидера, является очень важным пограничным регионом, и его нужно очистить от признанной Турцией террористической группировки партии «Демократический союз» (курдские «Отряды народной самообороны» — примечание ФАН). Реджеп Тайип Эрдоган добавил, что 22 ноября в Сочи состоится встреча лидеров России, Ирана и Турции, главной темой которой станет именно Сирия.

    Главный редактор информационно-аналитического центра «Кассад» Борис Рожин рассказал, что сейчас наблюдается совпадение интересов России и Турции, связанное с недопущением попыток выхода занимаемых курдами территорий из состава Сирии:

    «Африн изолирован от основной территории, занимаемой сирийскими курдами, путем присутствия протурецких сил в районе Азаз — Джараблуз — Аль-Баб. Но те курдские группировки, которые есть в Африне, аффилированы с теми, которые действуют в Ракке, Хасаке, Кобани и Аш-Шаддади. Соответственно, Турция настаивает на том, чтобы американцы прекратили свою закулисную игру с целью развалить Сирию путем отделения от нее Курдистана. Американцы навстречу пожеланиям Эрдогана не шли ранее и, скорее всего, не пойдут и сейчас, потому что они уже складывают структуру SDF как элемент воздействия на Башара Асада и давления на Россию и Иран».

    Поэтому, как объяснил эксперт, грядущая встреча Путина, Эрдогана и Роухани должна прояснить судьбу Африна, который Эрдоган уже не раз пытался оккупировать:

    «Но согласия России на эти мероприятия он не получил. Россия ввела в Африн подразделения военной полиции, чтобы не допустить вооруженной интервенции со стороны турецкой армии. То факт, что Эрдоган выступает против политики США в Сирии, показывает, насколько сильно он отошел от своих целей и заявлений начала конфликта, когда они были тождественны целям США. Теперь же Турция выступает за реальное сохранение территориальной целостности Сирии, в отличие от Соединенных Штатов, которые делают это только декларативно. Изменившаяся позиция Турции стала ближе к позиции России и Ирана».

    Сирия: как сближение позиций Турции, России и Ирана поспособствует решению курдской проблемы

    Наш собеседник отметил, что, если бы Россия не помешала Эрдогану оккупировать Африн, турецкая армия вполне могла бы это сделать:

    «Несмотря на то, что попытки использовать протурецких боевиков для давления на курдов не привели к каким-то серьезным результатам. Если в дело пойдет регулярная армия Турции, я думаю, курдам там не поздоровится. Но Россия не заинтересована в подобном сценарии, который будет выгоден, разве что, США, которые пытаются затянуть войну. Россия и Иран же стремиться добиться скорейшего прекращения конфликта и перехода к политическому урегулированию. Эрдоган для решения этой задачи сейчас достаточно ценный попутчик».  

    Эксперт считает, что на курдов сейчас будет оказываться все возрастающее давление:

    «С одной стороны, это будет связано с тем, чтобы выдавить военное присутствие США. Чтобы курдский фактор не представлял угрозу для территориальной целостности Сирии, сначала надо выдавить американские войска с занимаемых курдами территорий. Затем вычленить курдские группы, которые согласны вести переговоры, в том числе, и на основе каких-то компромиссов, и с ними уже договариваться в рамках женевского и астанинского форматов. Естественно, радикалы из числа курдов в своих интересах, либо в интересах США будут пытаться эту ситуацию затормозить или свести ее к какому-то конфликту, чтобы все-таки вычленить Курдистан».

    Сирия: как сближение позиций Турции, России и Ирана поспособствует решению курдской проблемы

    По мнению эксперта, этому может оказываться не только дипломатическое, но и военное противодействие:

    «Причем сразу несколько стран будут этому препятствовать: Сирия, Турция, Россия, Иран и тот же Ирак. В последнем наглядно было показано, насколько серьезно относятся к угрозе Курдистана. Ирак и Иран подорвали проект Иракского Курдистана. Этот пример многих убедил в том, что на курдов надо оказывать более сильное давление, и на данном этапе — информационно-дипломатическое».     

    Автор: Никита Расторгуев
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    #путин #сша #сирия #турция #эрдоган #курды #иран #роухани #sdf #ypg #демократические силы сирии #отряды народной самообороны
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