ВКС РФ трижды за неделю поднимались на перехват иностранных разведчиков

Москва, 17 ноября. Нарушений воздушного пространства Российской Федерации допущено не было, сообщили в военном ведомстве РФ.

Министерство обороны России сообщило, что за минувшую неделю 12 иностранных воздушных судов вели разведку около воздушных границ Российской Федерации. Отмечается, что к российским границам приближались два зарубежных корабля.

Дежурным силам противовоздушной обороны России пришлось трижды за неделю подниматься в воздух для перехвата иностранных летательных аппаратов, которые вели разведывательную деятельность вдоль границы РФ. Ни одного вторжения в воздушное пространство России не допущено.