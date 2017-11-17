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Союз пассажиров России отреагировал на закон о черных списках авиадебоширов
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    Союз пассажиров России отреагировал на закон о черных списках авиадебоширов

    17:51  17 Ноября 2017
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    Союз пассажиров России отреагировал на закон о черных списках авиадебоширов

    Москва, 17 ноября. Авиадебоширов в России необходимо включать в черные списки, однако это следовало бы делать не через авиакомпании, а через суд, заявил председатель Союза пассажиров России Кирилл Янков.

    Янков прокомментировал принятый в Госдуме закон о праве авиакомпаний включать дебоширов в черные списки.

    «Мы с самого начала поддерживали наличие таких черных списков, потому что проблема с авиадебоширами действительно существует», — констатировал он.

    Однако глава союза отметил, что это является ограничением права человека на передвижение, поэтому такие решения следовало бы принимать в суде.

    Союз пассажиров России отреагировал на закон о черных списках авиадебоширов

    «Думаю, что будут судебные дела по поводу необоснованного включения туда граждан или неисключения оттуда после того, как соответствующий срок прошел», — цитирует его RT.

    Он также предложил наказывать дебоширов на борту миллионными штрафами. По его мнению, это может оказаться эффективнее, чем черные списки.

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #госдума #пассажиры #черный список #авиакомпании #дебоширы #союз пассажиров
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