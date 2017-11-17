Союз пассажиров России отреагировал на закон о черных списках авиадебоширов

Москва, 17 ноября. Авиадебоширов в России необходимо включать в черные списки, однако это следовало бы делать не через авиакомпании, а через суд, заявил председатель Союза пассажиров России Кирилл Янков.

Янков прокомментировал принятый в Госдуме закон о праве авиакомпаний включать дебоширов в черные списки.

«Мы с самого начала поддерживали наличие таких черных списков, потому что проблема с авиадебоширами действительно существует», — констатировал он.

Однако глава союза отметил, что это является ограничением права человека на передвижение, поэтому такие решения следовало бы принимать в суде.

«Думаю, что будут судебные дела по поводу необоснованного включения туда граждан или неисключения оттуда после того, как соответствующий срок прошел», — цитирует его RT.

Он также предложил наказывать дебоширов на борту миллионными штрафами. По его мнению, это может оказаться эффективнее, чем черные списки.