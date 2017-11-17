Саакашвили сообщил о похищении грузинского журналиста в Киеве

Киев, 17 ноября. Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили сообщил о похищении в Киеве грузинского журналиста, корреспондента грузинского телеканала «Рустави 2» Тамаза Шашвиашвили.



«У него была аккредитация и все документы для нахождения на Украине. Его заковали в наручники, надели мешок на голову и увезли в неизвестном направлении», — написал Саакашвили в Facebook.

По данным экс-губернатора Одесской области, вместе с Шашвиашвили были похищены двух его друзей. Саакашвили также выразил уверенность, что за похищением стоит «лживый и трусливый» украинский президент Петр Порошенко, который действует как человек, вступивший на путь сговора с худшими врагами страны.

Один из сторонников Саакашвили, состоящий в возглавляемом им движении «Рух новых сил» Давид Сакварелидзе опубликовал фото с места похищения журналиста.

Подписчики политика в многочисленных комментариях выразили возмущение случившимся, заявив, что Порошенко «перешел красную черту», «убирая тех, кто помогал ему взойти на трон».

Кроме того, украинцы назвали лидера страны «шоколодным террористом», заметив, что пока творится такой беспредел, «украинцы лежат на диванах». «Наблюдателей ОБСЕ пора в Киев», — написала Ольга Украинка.