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Украина
Саакашвили сообщил о похищении грузинского журналиста в Киеве
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    Саакашвили сообщил о похищении грузинского журналиста в Киеве

    16:46  17 Ноября 2017
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    Саакашвили сообщил о похищении грузинского журналиста в Киеве

    Киев, 17 ноября. Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили сообщил о похищении в Киеве  грузинского журналиста, корреспондента грузинского телеканала «Рустави 2» Тамаза Шашвиашвили.


    «У него была аккредитация и все документы для нахождения на Украине. Его заковали в наручники, надели мешок на голову и увезли в неизвестном направлении», — написал Саакашвили в Facebook.

    По данным экс-губернатора Одесской области, вместе с Шашвиашвили были похищены двух его друзей. Саакашвили также выразил уверенность, что за похищением стоит «лживый и трусливый» украинский президент Петр Порошенко, который действует как человек, вступивший на путь сговора с худшими врагами страны.

    Один из сторонников Саакашвили, состоящий в возглавляемом им движении «Рух новых сил» Давид Сакварелидзе опубликовал фото с места похищения журналиста.

    Подписчики политика в многочисленных комментариях выразили возмущение случившимся, заявив, что Порошенко «перешел красную черту», «убирая тех, кто помогал ему взойти на трон». 

    Саакашвили сообщил о похищении грузинского журналиста в Киеве

    Саакашвили сообщил о похищении грузинского журналиста в Киеве

    Кроме того, украинцы назвали лидера страны «шоколодным террористом», заметив, что пока творится такой беспредел, «украинцы лежат на диванах». «Наблюдателей ОБСЕ пора в Киев», — написала Ольга Украинка.

    Саакашвили сообщил о похищении грузинского журналиста в Киеве

     

    Саакашвили сообщил о похищении грузинского журналиста в Киеве

     

     

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #похищение #саакавшвили #журналист
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