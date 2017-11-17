Польский журналист рассказал, что построят в Варшаве на месте взорванного подарка СССР

Польский журналист Томаш Мацейчук в эфире программы «Время покажет» на Первом канале рассказал, что построят на месте Дворца культуры и науки в центре Варшавы. По его словам, там появятся современные небоскребы. Здание является подарком Советского Союза польскому народу, оно было возведено за счет средств СССР. В Польше считают Дворец культуры и науки «символом российского, советского доминирования». Также там недавно вступили в действие поправки в закон о запрете пропаганды коммунизма, предусматривающие снос памятников советским воинам.

«Какая у нас идея: мы эту высотку хотим взорвать, снести, и на месте этой ужасной, уродливой высотки построить современные красивые небоскребы. Мы хотим дать Варшаве новое современное лицо, потому что это новая Польша. Советская Польша давно ушла», — заявил Мацейчук.

По его словам, советские «хрущевки» тоже со временем будут снесены.

«С точки зрения бизнеса и экономики, снос сталинской высотки и стройка новых, современных красивых небоскребов — это новые инвестиции, это рабочие места, это рост ВВП. Моя страна развивается, у нас 5% рост ВВП», — подытожил Мацейчук.

Также он уточнил, что считает здание Двореца культуры и науки «некрасивым».

О планах польских властей снести здание рассказал министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Блащак. По мнению чиновника, снос Дворца культуры и науки был бы «прекрасным подарком на 100-летие независимости Польши».