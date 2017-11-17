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Польский журналист рассказал, что построят в Варшаве на месте взорванного подарка СССР
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    Польский журналист рассказал, что построят в Варшаве на месте взорванного подарка СССР

    16:41  17 Ноября 2017
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    Польский журналист рассказал, что построят на месте сталинской высотки в Варшаве

    Польский журналист Томаш Мацейчук в эфире программы «Время покажет» на Первом канале рассказал, что построят на месте Дворца культуры и науки в центре Варшавы. По его словам, там появятся современные небоскребы. Здание является подарком Советского Союза польскому народу, оно было возведено за счет средств СССР. В Польше считают Дворец культуры и науки «символом российского, советского доминирования». Также там недавно вступили в действие поправки в закон о запрете пропаганды коммунизма, предусматривающие снос памятников советским воинам. 

    «Какая у нас идея: мы эту высотку хотим взорвать, снести, и на месте этой ужасной, уродливой высотки построить современные красивые небоскребы. Мы хотим дать Варшаве новое современное лицо, потому что это новая Польша. Советская Польша давно ушла», — заявил Мацейчук.

    По его словам, советские «хрущевки» тоже со временем будут снесены.

    «С точки зрения бизнеса и экономики, снос сталинской высотки и стройка новых, современных красивых небоскребов — это новые инвестиции, это рабочие места, это рост ВВП. Моя страна развивается, у нас 5% рост ВВП», — подытожил Мацейчук.

    Также он уточнил, что считает здание Двореца культуры и науки «некрасивым».

    О планах польских властей снести здание рассказал министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Блащак. По мнению чиновника, снос Дворца культуры и науки был бы «прекрасным подарком на 100-летие независимости Польши».

    Автор: Алексей Громов
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    #варшава #мацейчук
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