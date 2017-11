Чиновники США рассказали, почему Турция не сможет одновременно использовать С-400 и F-35

Федеральное агентство новостей предлагает своим читателям ознакомиться с переводом статьи US official: If Turkey buys Russian systems, they can’t plug into NATO tech («Чиновник США: Если Турция закупит российские системы, то они будут не совместимы с системами НАТО»), опубликованной на портале Defense News.

Как сообщалось ранее, Турция недавно подписала соглашение с Россией о закупке передовой зенитно-ракетной системы С-400.

Хайди Грант, заместитель командующего ВВС США по международным отношениям, заявила, что пока не может точно сказать, какой курс действий предпримет Вашингтон, если Турция все-таки закупит С-400. «Могу сказать только, что наша политика не позволяет нам взаимодействовать с этой системой», — добавила она.

Еще больше осложняет этот вопрос плановая поставка в Турцию первых F-35 в 2018 году. Аналитики опасаются, что Турция, использующая С-400 и F-35 одновременно, может поставить под угрозу безопасность реактивного самолета, так как любые данные, собранные системой ПВО и полученные Россией, могут помочь выявить слабые стороны истребителя. Для такого самолета, как F-35, основными преимуществами которого являются скрытность и возможности совместной обработки данных, это было бы катастрофой.

Всякий раз, когда Соединенные Штаты заключают соглашение об экспорте оружия иностранному партнеру, эта страна обязана подписать соглашение, по которому США получают разрешение контролировать дальнейшее использование оружия. Но F-35 — нетипичная программа, она задумана как партнерство между странами, которые будут вкладывать средства в разработку реактивного самолета, получая впоследствии промышленную выгоду от его строительства.

Турция является важным партнером программы — начиная от средств, которые она вложила в проектирование и закупку более 100 самолетов, и заканчивая работой турецких аэрокосмических компаний над центральным фюзеляжем каждого F-35 и ролью страны как центра устойчивого развития международного сообщества многофункциональных истребителей-бомбардировщиков.

«Реальной проблемой будет потерять страну с большой развивающейся военной и экономической мощью, да еще и в пользу вовсе не западных интересов, — говорит Ричард Абулафия, аналитик из Teal Group. — Это очень серьезное дело. Настолько серьезное, что мне кажется, никто не знает, что с этим делать».

Отдельные члены Конгресса выразили обеспокоенность по поводу недавнего отхода турецкого правительства от НАТО, но пока ничего не было сказано о приобретении С-400. В прошлом году законодатели не смогли ввести ограничения на приобретение страной истребителей F-35.

То, как США и НАТО отреагируют на покупку российской системы Турцией, покажет, какую степень взаимодействия с Россией своих военных партнеров на Ближнем Востоке и в других странах готовы принять США.

Саудовская Аравия планирует приобрести С-400 наряду с комплексом высотной зональной противоракетной обороны, созданным Lockheed Martin. Во время брифинга на Dubai Airshow Тимоти Кэхилл, вице-президент компании Lockheed по системам ПВО и ПРО, заявил, что одновременное использование обеих систем станет проблемой.

Между тем, Объединенные Арабские Эмираты заинтересованы в покупке F-35, но также подписали меморандум о взаимопонимании с Россией для сотрудничества по созданию истребителя пятого поколения на базе МиГ-29, что тоже может создать препятствия для будущего приобретения истребителей-бомбардировщиков.