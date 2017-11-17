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Чиновники США рассказали, почему Турция не сможет одновременно использовать С-400 и F-35
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    Чиновники США рассказали, почему Турция не сможет одновременно использовать С-400 и F-35

    16:10  17 Ноября 2017
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    Чиновники США рассказали, почему Турция не сможет одновременно использовать С-400 и F-35

    Федеральное агентство новостей предлагает своим читателям ознакомиться с переводом статьи US official: If Turkey buys Russian systems, they can’t plug into NATO tech («Чиновник США: Если Турция закупит российские системы, то они будут не совместимы с системами НАТО»), опубликованной на портале Defense News.

    Как сообщалось ранее, Турция недавно подписала соглашение с Россией о закупке передовой зенитно-ракетной системы С-400.

    Хайди Грант, заместитель командующего ВВС США по международным отношениям, заявила, что пока не может точно сказать, какой курс действий предпримет Вашингтон, если Турция все-таки закупит С-400. «Могу сказать только, что наша политика не позволяет нам взаимодействовать с этой системой», — добавила она.

    Еще больше осложняет этот вопрос плановая поставка в Турцию первых F-35 в 2018 году. Аналитики опасаются, что Турция, использующая С-400 и F-35 одновременно, может поставить под угрозу безопасность реактивного самолета, так как любые данные, собранные системой ПВО и полученные Россией, могут помочь выявить слабые стороны истребителя. Для такого самолета, как F-35, основными преимуществами которого являются скрытность и возможности совместной обработки данных, это было бы катастрофой.

    F-35

    Всякий раз, когда Соединенные Штаты заключают соглашение об экспорте оружия иностранному партнеру, эта страна обязана подписать соглашение, по которому США получают разрешение контролировать дальнейшее использование оружия. Но F-35 — нетипичная программа, она задумана как партнерство между странами, которые будут вкладывать средства в разработку реактивного самолета, получая впоследствии промышленную выгоду от его строительства.

    Турция является важным партнером программы — начиная от средств, которые она вложила в проектирование и закупку более 100 самолетов, и заканчивая работой турецких аэрокосмических компаний над центральным фюзеляжем каждого F-35 и ролью страны как центра устойчивого развития международного сообщества многофункциональных истребителей-бомбардировщиков.

    «Реальной проблемой будет потерять страну с большой развивающейся военной и экономической мощью, да еще и в пользу вовсе не западных интересов, — говорит Ричард Абулафия, аналитик из Teal Group. — Это очень серьезное дело. Настолько серьезное, что мне кажется, никто не знает, что с этим делать».

    С-400

    Отдельные члены Конгресса выразили обеспокоенность по поводу недавнего отхода турецкого правительства от НАТО, но пока ничего не было сказано о приобретении С-400. В прошлом году законодатели не смогли ввести ограничения на приобретение страной истребителей F-35.

    То, как США и НАТО отреагируют на покупку российской системы Турцией, покажет, какую степень взаимодействия с Россией своих военных партнеров на Ближнем Востоке и в других странах готовы принять США.

    Саудовская Аравия планирует приобрести С-400 наряду с комплексом высотной зональной противоракетной обороны, созданным Lockheed Martin. Во время брифинга на Dubai Airshow Тимоти Кэхилл, вице-президент компании Lockheed по системам ПВО и ПРО, заявил, что одновременное использование обеих систем станет проблемой.

    Между тем, Объединенные Арабские Эмираты заинтересованы в покупке F-35, но также подписали меморандум о взаимопонимании с Россией для сотрудничества по созданию истребителя пятого поколения на базе МиГ-29, что тоже может создать препятствия для будущего приобретения истребителей-бомбардировщиков.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
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    #сша #турция #нато #с-400 #пво #f-35
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