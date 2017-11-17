Не выдержало сердце: умер французский актер из «Трех мушкетеров»‍

Париж, 17 ноября. Французский актер театра и кино Робер Ирш ушел из жизни в возрасте 92 лет. Трагическую новость сообщила газета Le Monde.

По словам актера и режиссера Джеффри Бурденета, находившегося рядом с Иршем, он умер в больнице, куда его доставили после падения в собственном доме: «Сердце актера не выдержало такого стресса». Настоящее имя актера — Поль Робер.

Он прославился, сыграв роль Планше — верного слуги д’Артаньяна в «Трех мушкетерах» 1959 года. Кроме того, Ирш снялся в таких кинокартинах, как «Собор Парижской Богоматери», «Асы», «Лечение шоком» и «Мой мужчина». Был удостоен четырех наград «Мольер».