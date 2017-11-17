Автоэксперт назвал три проблемы при эксплуатации электрогрузовиков Tesla

Москва, 17 ноября. При внедрении электрического грузовика Tesla Semi, прототип которого представил глава SpaceX и Tesla Илон Маск, могут возникнуть как минимум три проблемы, заявил автоэксперт, главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.

Кадаков после презентации электрического грузовика Tesla Semi рассказал о трудностях, с которыми могут столкнуться водители при внедрении этого транспорта в реальную жизнь. Как уверяют создатели, их разработка сможет проехать до 800 километров без подзарядки. Кроме того, при отсутствии груза он сможет разгоняться до 100 километров в час за 5 секунд.

Автоэксперт отметил минимум три проблемы.

«Во-первых, отсутствие зарядной сети даже в Америке, во всяком случае для грузовиков, — цитирует его RT. — Батарея там стоит огромная. Заряжать ее нужно очень долго либо нужны специальные мощные зарядные станции».

Второй проблемой Кадаков назвал стоимость грузовика. Он напомнил, что разница в цене электромобилей Tesla и обычных машин довольно существенная.

В-третьих, он отметил, что внедрение электрогрузовиков Tesla приведет к потере работы водителями, так как эта техника, как предполагается, будет оснащена автопилотом.