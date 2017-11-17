Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Новости Сирии
Дамаск: в столичном квартале Аль-Амар произошел пожар
Технологии
Автоэксперт назвал три проблемы при эксплуатации электрогрузовиков Tesla
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Автоэксперт назвал три проблемы при эксплуатации электрогрузовиков Tesla

    16:25  17 Ноября 2017
    36

    Автоэксперт назвал три проблемы при эксплуатации электрогрузовиков Tesla

    Москва, 17 ноября. При внедрении электрического грузовика Tesla Semi, прототип которого представил глава SpaceX и Tesla Илон Маск, могут возникнуть как минимум три проблемы, заявил автоэксперт, главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.

    Кадаков после презентации электрического грузовика Tesla Semi рассказал о трудностях, с которыми могут столкнуться водители при внедрении этого транспорта в реальную жизнь. Как уверяют создатели, их разработка сможет проехать до 800 километров без подзарядки. Кроме того, при отсутствии груза он сможет разгоняться до 100 километров в час за 5 секунд.

    Автоэксперт назвал три проблемы при эксплуатации электрогрузовиков Tesla

    Автоэксперт отметил минимум три проблемы.

    «Во-первых, отсутствие зарядной сети даже в Америке, во всяком случае для грузовиков, — цитирует его RT. — Батарея там стоит огромная. Заряжать ее нужно очень долго либо нужны специальные мощные зарядные станции».

    Второй проблемой Кадаков назвал стоимость грузовика. Он напомнил, что разница в цене электромобилей Tesla и обычных машин довольно существенная.

    В-третьих, он отметил, что внедрение электрогрузовиков Tesla приведет к потере работы водителями, так как эта техника, как предполагается, будет оснащена автопилотом.

    Автоэксперт назвал три проблемы при эксплуатации электрогрузовиков Tesla

    Автор: Катерина Тимошенская
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #tesla #авто #грузовик #проблемы #кадаков #внедрение
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Песков прокомментировал возможный отказ телеканалов РФ от трансляции Олимпиады

        Песков прокомментировал возможный отказ телеканалов РФ от трансляции Олимпиады

        16:10   17 Ноября 2017
        53
        Эрдоган обвинил США в финансировании ИГ в Сирии

        Эрдоган обвинил США в финансировании ИГ в Сирии

        11:40   17 Ноября 2017
        5623
        Российские корабли помогли вывезти из Сирии более 1100 тонн химоружия

        Российские корабли помогли вывезти из Сирии более 1100 тонн химоружия

        11:16   17 Ноября 2017
        739
        В МАК рассказали о состоянии черных ящиков разбившегося под Хабаровском L-410

        В МАК рассказали о состоянии черных ящиков разбившегося под Хабаровском L-410

        10:53   17 Ноября 2017
        153