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ВКС РФ в Курской области совершили сверхдолгие перелеты на 30 тысяч километров
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    ВКС РФ в Курской области совершили сверхдолгие перелеты на 30 тысяч километров

    16:10  17 Ноября 2017
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    ВКС РФ в Курской области совершили сверхдолгие перелеты на 30 тысяч километров

    Курск, 17 ноября. Экипажи истребителей ВКС РФ МиГ-29СМТ авиаполка Западного военного округа отработали тренировочные полеты на максимально допустимые расстояния.

    Летчики истребительного авиаполка, базирующегося в Курской области, провели в рамках плановых занятий тренировку на максимально допустимые дальность и время полета. Отмечается, что каждый экипаж провел в воздухе не менее трех с половиной часов. В общей сложности истребители преодолели расстояние порядка 31 тысячи километров.

    В воздухе находились смешанные экипажи из опытных и молодых пилотов, при этом экипажи отработали свыше 15 нештатных ситуаций, включающие отказ приборов наведения, навигационного оборудования и пожаротушение двигателя.

    Полеты выполнялись в различных погодных условиях и при разнообразном ландшафте местности.

    ВКС РФ в Курской области совершили сверхдолгие перелеты на 30 тысяч километров

    Автор: Алексей Громов
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    #вкс рф #зво #тренировка #миг-29смт
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