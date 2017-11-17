ВКС РФ в Курской области совершили сверхдолгие перелеты на 30 тысяч километров

Курск, 17 ноября. Экипажи истребителей ВКС РФ МиГ-29СМТ авиаполка Западного военного округа отработали тренировочные полеты на максимально допустимые расстояния.

Летчики истребительного авиаполка, базирующегося в Курской области, провели в рамках плановых занятий тренировку на максимально допустимые дальность и время полета. Отмечается, что каждый экипаж провел в воздухе не менее трех с половиной часов. В общей сложности истребители преодолели расстояние порядка 31 тысячи километров.

В воздухе находились смешанные экипажи из опытных и молодых пилотов, при этом экипажи отработали свыше 15 нештатных ситуаций, включающие отказ приборов наведения, навигационного оборудования и пожаротушение двигателя.

Полеты выполнялись в различных погодных условиях и при разнообразном ландшафте местности.