Парфенов в Киеве назвал украинцев и русских «сиамскими близнецами»

Киев, 17 ноября. Журналист Леонид Парфенов назвал русский и украинский народы сиамскими близнецами, отметив, что не видит особых различий. Такое мнение он высказал на показе своего фильма «Русские евреи: период 1948–1990» в Киеве.

Российский журналист Леонид Парфенов презентовал на Украине новый фильм о нациях, которые вместе с русскими строили российскую империю, а затем и СССР. Украинские журналисты поинтересовались, будет ли снят отдельно фильм про украинцев. Парфенов ответил, что не видит особенной разницы между двумя народами.

«Для миллионов украинцев русский язык более привычен в употреблении. Наши народы – как сиамские близнецы: сложно сказать, где заканчивается один и начинается другой», – сказал журналист, его слова приводят украинские «Вести».

Парфенов напомнил, что советский политический деятель Леонид Брежнев подписывался как украинец. Он отметил, что между русскими и украинцами нет контрастного перехода. В доказательство журналист повторил тезис главы государства РФ Владимира Путина о том, что считает две нации одним народом.

«Я считаю, что русские и украинцы – это вообще один народ, разницы мы не делаем», – сказал президент России ранее.

Ранее на Украине раскритиковали Парфенова за позицию по событиям 2014 года, которые, по мнению журналиста, усугубили экономико-социальный кризис.