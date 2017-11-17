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Парфенов в Киеве назвал украинцев и русских «сиамскими близнецами»
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    Парфенов в Киеве назвал украинцев и русских «сиамскими близнецами»

    16:18  17 Ноября 2017
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    Парфенов в Киеве назвал украинцев и русских «сиамскими близнецами»

    Киев, 17 ноября. Журналист Леонид Парфенов назвал русский и украинский народы сиамскими близнецами, отметив, что не видит особых различий. Такое мнение он высказал на показе своего фильма «Русские евреи: период 1948–1990» в Киеве. 

    Российский журналист Леонид Парфенов презентовал на Украине новый фильм о нациях, которые вместе с русскими строили российскую империю, а затем и СССР. Украинские журналисты поинтересовались, будет ли снят отдельно фильм про украинцев. Парфенов ответил, что не видит особенной разницы между двумя народами. 

    «Для миллионов украинцев русский язык более привычен в употреблении. Наши народы – как сиамские близнецы: сложно сказать, где заканчивается один и начинается другой», – сказал журналист, его слова приводят украинские «Вести». 

    Парфенов напомнил, что советский политический деятель Леонид Брежнев подписывался как украинец. Он отметил, что между русскими и украинцами нет контрастного перехода. В доказательство журналист повторил тезис главы государства РФ Владимира Путина о том, что считает две нации одним народом.

    «Я считаю, что русские и украинцы – это вообще один народ, разницы мы не делаем», – сказал президент России ранее.

    Ранее на Украине раскритиковали Парфенова за позицию по событиям 2014 года, которые, по мнению журналиста, усугубили экономико-социальный кризис. 

    Парфенов в Киеве назвал украинцев и русских «сиамскими близнецами»

    Автор: Ирина Селезнева
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    #киев #украина #парфенов #русские #украинцы
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