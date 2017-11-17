Проживем и без Малевича: Лимонов прокомментировал угрозу разрыва связей с Голландией

Москва, 17 ноября. Российский писатель и политик Эдуард Лимонов прокомментировал конфликт вокруг коллекции скифского золота, которое Амстердам может не вернуть в музеи Крыма.

Министр культуры РФ Владимир Мединский заявил ранее, что если суд примет такое решение, то продолжение межмузейных отношений с Голландией будет невозможно. Он также сравнил такой вероятный вердикт голландского суда «с музейными хищениями времен итальянских походов Наполеона или фашистской агрессии».

По мнению искусствоведов, разрыв межмузейных отношений между Россией и Нидерландами может привезти к тому, что работы Казимира Малевича, размещенные в Stedelijk Museum в Амстердаме, будут недоступны для российских кураторов. Об этом в комментарии «Коммерсанту» заявила, в частности, основатель компании Investments in Art Анна Намит.

Эксперт фонда «Народная дипломатия», представитель экспертно-аналитического клуба «Будущее сегодня» Сергей Простаков в беседе с корреспондентом ФАН высказал мнение, что ситуация со скифским золотом имеет важную пропагандистскую составляющую, созданную ничем не обоснованными амбициями Украины и поведением голландской стороны. На Западе относятся к Украине лишь как к собственному инструменту решения возникших геополитических проблем и получения экономических выгод, подчеркнул он.

Лимонов, в свою очередь, высказал уверенность, что Голландия скифское золото не вернет, поскольку Россию Нидерланды «скорее ненавидят». По его мнению, это стало понятно, когда в тюрьме Роттердама был обнаружен мертвым бывший конструктор ракетного предприятия Александр Долматов: «Никто и ухом не повёл, а расследования замылили эти долговязые».

Угрозы с возможным ограничением доступа россиян к картинам Малевича писатель назвал «фейком, либеральной кривдой и голым платьем короля».