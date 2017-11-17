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Проживем и без Малевича: Лимонов прокомментировал угрозу разрыва связей с Голландией
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    Проживем и без Малевича: Лимонов прокомментировал угрозу разрыва связей с Голландией

    17:16  17 Ноября 2017
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    Проживем и без Малевича: Лимонов прокомментировал угрозу разрыва связей с Голландией

    Москва, 17 ноября. Российский писатель и политик Эдуард Лимонов прокомментировал конфликт вокруг коллекции скифского золота, которое Амстердам может не вернуть в музеи Крыма. 

    Министр культуры РФ Владимир Мединский заявил ранее, что если суд примет такое решение, то продолжение межмузейных отношений с Голландией будет невозможно. Он также сравнил такой вероятный вердикт голландского суда «с музейными хищениями времен итальянских походов Наполеона или фашистской агрессии». 

    По мнению искусствоведов, разрыв межмузейных отношений между Россией и Нидерландами может привезти к тому, что работы Казимира Малевича, размещенные в Stedelijk Museum в Амстердаме, будут недоступны для российских кураторов. Об этом в комментарии «Коммерсанту» заявила, в частности, основатель компании Investments in Art Анна Намит.

    Эксперт фонда «Народная дипломатия», представитель экспертно-аналитического клуба «Будущее сегодня» Сергей Простаков в беседе с корреспондентом ФАН высказал мнение, что ситуация со скифским золотом имеет важную пропагандистскую составляющую, созданную ничем не обоснованными амбициями Украины и поведением голландской стороны. На Западе относятся к Украине лишь как к собственному инструменту решения возникших геополитических проблем и получения экономических выгод, подчеркнул он.

    Лимонов, в свою очередь, высказал уверенность, что Голландия скифское золото не вернет, поскольку Россию Нидерланды «скорее ненавидят». По его мнению, это стало понятно, когда в тюрьме Роттердама был обнаружен мертвым бывший конструктор ракетного предприятия Александр Долматов: «Никто и ухом не повёл, а расследования замылили эти долговязые».

    Угрозы с возможным ограничением доступа россиян к картинам Малевича писатель назвал «фейком, либеральной кривдой и голым платьем короля».

    «Нам говорят, если мы прекратим с ними музейное сотрудничество, они не дадут нам  на вынос картины Малевича <…> Проживём мы  без черного квадрата и без белого на белом и пусть они подавятся черным квадратом. <…> Пусть он им поперёк станет», — написал Лимонов в своем блоге в «Живом Журнале».

    Автор: Ярослава Замысловатова
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    #крым #золото #скифское золото #голландия #музеи
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