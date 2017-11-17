«Уничтожить Европу, чтобы спасти»: американцы отреагировали на планы создания новой ракеты

Вашингтон, 17 ноября. Американские власти не исключают возможности создания ракеты в обход договора о ракетах средней и меньшей дальности в ответ на «нарушения», которые якобы позволяет себе Россия. Об этом пишет автор The Washington Post Джош Роджин.

Оправдать свои намерения Белый дом планирует неподтвержденными данными о том, что Россия, якобы, нарушает договор о ракетах еще с 2012 года.

Когда президентом США был Барак Обама, сторонникам создания «запрещенных» вооружений не удалось дать ход своей инициативе, однако сейчас при новой администрации они сумели продвинуть в Конгрессе выделение солидной суммы на создание крылатой ракеты. Речь идет ни много, ни мало о 58 миллионах долларов.

Еще одним оправданием своих намерений, пишет Роджин, Вашингтон считает тот факт, что разработка вооружения без его производства не считается нарушением договора.

Впрочем, далеко не все американцы поддерживают идею создания ракеты.

«… Сладкий запах лицемерия! Разве не США при администрации Буша отменили Договор об ограничении систем противоракетной обороны 1972 года, чтобы заниматься разработкой вооружения, которое в противном случае разрабатывать было бы нельзя. Америка считает, что может делать то, что запрещено другим. По телевизору нам все время говорят про Мир, регламентированный правилами, однако, судя по всему, только Америке разрешено нарушать их», — пишет пользователь Сьюзан Блейни.

«… А вот и новая Холодная Война, прямо как в прошлый раз. Не позволим себя обмануть! Эти ракеты наверняка ядерные (иначе какой в них вообще смысл?), а территория, которые они будут «защищать» — это в основном Европа... Как же мы порадуемся, когда начнем уничтожать Европу, чтобы спасти ее. Вам тоже кажется, что тут что-то не сходится?», — негодует пользователь под ником ubersu.

«… Это то, как Трамп представляет себе «победы»? Если так, то, похоже, нам придется пересмотреть значение слова «победа» или наконец относиться к нему как к предателю, которым он и является!», — не скрывает эмоций комментатор с ником dd780.