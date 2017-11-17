Курды заявили, что спикера SDF Талала Сило выкрала турецкая разведка

Африн, 17 ноября. Пресс-служба проамериканского альянса «Сирийские демократические силы» считает, что Талала Сило похитили в ходе спецоперации Турции.

Медиа-крыло оппозиционного альянса «Сирийские демократические силы» сделало заявление, в соответствии с которым спикер альянса Талал Сило был похищен спецслужбами Турции. Разведка перебросила его сначала в Джераблус, подконтрольный Анкаре, а затем в Турцию. Курды заверяют, что к похищению Сило причастны его родственники.

Арабские источники сообщают, что Сило добровольно бежал в Турцию, после чего неоднократно в Сети публиковались его фото с беззаботной улыбкой. Спикер проамериканского альянса заявил в одном из своих обращений, что «SDF осталось жить считанные месяцы».