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Курды заявили, что спикера SDF Талала Сило выкрала турецкая разведка
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    Курды заявили, что спикера SDF Талала Сило выкрала турецкая разведка

    15:51  17 Ноября 2017
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    Курды заявили, что спикера SDF Талала Сило выкрала турецкая разведка

    Африн, 17 ноября. Пресс-служба проамериканского альянса «Сирийские демократические силы» считает, что Талала Сило похитили в ходе спецоперации Турции.

    Медиа-крыло оппозиционного альянса «Сирийские демократические силы» сделало заявление, в соответствии с которым спикер альянса Талал Сило был похищен спецслужбами Турции. Разведка перебросила его сначала в Джераблус, подконтрольный Анкаре, а затем в Турцию. Курды заверяют, что к похищению Сило причастны его родственники.

    Арабские источники сообщают, что Сило добровольно бежал в Турцию, после чего неоднократно в Сети публиковались его фото с беззаботной улыбкой. Спикер проамериканского альянса заявил в одном из своих обращений, что «SDF осталось жить считанные месяцы».

    Курды заявили, что спикера SDF Талала Сило выкрала турецкая разведка

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #турция #курды #талал сило
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